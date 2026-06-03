Xem xét điều động nhiều phó giám đốc sở, ngành về địa phương

Ngày 2/6, tại buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết địa phương có nhiều phó giám đốc sở, ngành dôi dư. Sắp tới, Tỉnh ủy sẽ xem xét điều động, tăng cường những cán bộ này về địa phương, đồng thời sắp xếp vị trí việc làm phù hợp với năng lực và yêu cầu thực tế.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cũng tại buổi họp báo, ông Trương Công Thái thẳng thắn nhìn nhận hiện áp lực công việc rất lớn, nhiều đơn vị đang trong cảnh "vừa bế em vừa xay lúa", phải cùng lúc xử lý nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải lý do để trì hoãn hay làm chậm tiến độ công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng Trung ương đã đưa ra chỉ số KPI để đánh giá hiệu quả công việc, do đó, năng lực của người đứng đầu các sở, ngành phải lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

"Trường hợp không làm được phải chủ động báo cáo, nhận trách nhiệm về mình, không được đổ lỗi, né tránh. Không thể nhận việc mà không làm. Đã hứa là phải thực hiện, không thể hứa rồi bỏ đấy", ông Thái nhấn mạnh.

Về chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phải chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời khi có quy định mới liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ. Theo ông Thái, không thể viện dẫn lý do thiếu nguồn lực, bởi kinh phí cho lĩnh vực này luôn được đảm bảo.

Tại họp báo, ông Thái cũng thông tin về việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân". Tỉnh Đắk Lắk sẽ dành 400 tỷ đồng để thực hiện, phục vụ nhân dân.