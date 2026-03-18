Đề xuất chế độ với công chức cho thôi việc khi không hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, dự thảo bổ sung thêm 6 trường hợp cho thôi việc. Trước đó, Nghị định 170 quy định về các trường hợp tạm đình chỉ công tác đối với công chức.

6 nhóm cho thôi việc gồm: Theo nguyện vọng cá nhân; bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá do không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên và không có vị trí việc làm thấp hơn để tiếp tục bố trí.

Trường hợp cho thôi việc với công chức còn do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn vị bị giải thể theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công chức bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục; các trường hợp chưa giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Bộ Nội vụ đề xuất các trường hợp cho thôi việc với công chức (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi chế độ, chính sách đối với công chức tự nguyện xin thôi việc hoặc bị cho thôi việc.

Cụ thể, dự thảo nghị định chia thành chế độ, chính sách với 2 nhóm.

Thứ nhất, công chức đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thuộc một trong các trường hợp thôi việc theo quy định trên được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương hiện hưởng; được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, công chức còn trên 2 năm đến 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, thuộc trường hợp thôi việc theo nguyện vọng thì mỗi năm còn lại được trợ cấp 3 tháng lương hiện hưởng và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Công chức còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, thuộc trường hợp thôi việc theo nguyện vọng thì được hưởng 6 tháng lương cho thời gian đủ 24 tháng; mỗi tháng tiếp theo sẽ bị trừ 5% trên tổng số lương của 6 tháng.

Tiền lương tháng hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi thôi việc. Tiền lương tháng được tính bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Theo dự thảo, mức trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng được thực hiện đối với trường hợp có tổng thời gian công tác trước khi thôi việc từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Công chức đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thuộc trường hợp tinh giản biên chế hoặc buộc thôi việc theo quy định của pháp luật thì không thuộc trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định.