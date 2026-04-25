Quân nhân nghỉ hưu trước tuổi có thể nhận 5 tháng lương mỗi năm

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân khi thôi phục vụ trong Quân đội, trong đó đề xuất tăng mức trợ cấp khi nghỉ hưu trước tuổi.

Tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng hưởng

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định liên quan đến chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm.

Mức này áp dụng với nhiều nhóm đối tượng, gồm quân nhân thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế; trường hợp không còn nhu cầu bố trí sử dụng; hoặc nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ.

Ngoài ra, những trường hợp không còn đủ điều kiện sức khỏe phục vụ trong quân đội, được cấp có thẩm quyền kết luận trong năm trước hoặc năm xét nghỉ, cũng thuộc diện hưởng chính sách này.

Bên cạnh khoản trợ cấp tính theo số năm nghỉ sớm, quân nhân còn được hưởng trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Với người có từ đủ 20 năm công tác trở lên, 20 năm đầu được tính bằng 5 tháng tiền lương, các năm sau mỗi năm được thêm 0,5 tháng tiền lương. Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác được hưởng 5 tháng tiền lương.

Dự thảo cũng quy định người nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu, đồng thời vẫn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (nếu có) theo quy định hiện hành.

Tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp một lần với quân nhân khi thôi phục vụ trong quân đội (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Điều chỉnh để thống nhất với chính sách tinh giản biên chế

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng, việc sửa đổi nghị định xuất phát từ thực tế có sự chênh lệch giữa chế độ trợ cấp của quân nhân với cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

Trước đây, quân nhân nghỉ hưu sớm chỉ được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ trước tuổi, trong khi cán bộ, công chức, viên chức được hưởng 5 tháng tiền lương theo quy định về tinh giản biên chế. Sự khác biệt này được đánh giá là chưa bảo đảm thống nhất giữa các nhóm đối tượng có cùng điều kiện.

Dự thảo nghị định lần này điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng nâng từ 3 tháng lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời bổ sung các trường hợp áp dụng để phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ trong quân đội.

Mục tiêu của việc sửa đổi là bảo đảm tương đồng, cân bằng về chính sách giữa lực lượng vũ trang và khu vực công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Thay đổi cách tính tiền lương và thời gian công tác

Một điểm đáng chú ý khác là dự thảo điều chỉnh cách xác định tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp. Theo đó, tiền lương tháng để tính hưởng chế độ là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ hoặc tháng gần nhất, thay vì bình quân của nhiều năm trước như quy định trước đây.

Thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp cũng được quy định theo hướng thống nhất. Trường hợp có tháng lẻ, từ 1 đến đủ 6 tháng được tính là 0,5 năm; trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là một năm.

Ngoài ra, thời gian công tác được tính bao gồm tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong quân đội, công an, cơ yếu và các cơ quan trong hệ thống chính trị, trừ thời gian đã hưởng trợ cấp một lần trước đó.

Dự thảo nghị định dự kiến có hiệu lực trong năm 2026, trong đó các quy định về mức hưởng, thời gian và tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp được áp dụng từ ngày 1/6.