Mức thưởng Tết 2026 kỷ lục, hơn 1,8 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2026 là hơn 1,8 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Ngày 26/12, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM đã ký ban hành báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 25/12 đã có 3.802 doanh nghiệp (sử dụng 694.302 lao động) trên địa bàn thành phố báo cáo tình hình lương thưởng.

Tổng hợp báo cáo cho thấy mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; kinh doanh bất động sản… Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Đối với Tết Dương lịch, tiền thưởng bình quân khoảng 1,93 triệu đồng/người, tăng 10,5% so với kết quả khảo sát của năm 2025 (1,75 triệu đồng/người).

Đối với Tết Nguyên đán, tiền thưởng bình quân khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người).

Đặc biệt, năm nay TPHCM ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng lên đến 1.841 triệu đồng. Thưởng Tết Dương lịch cũng ghi nhận tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức rất cao là 1.130 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo kế hoạch thưởng tết có 719 doanh nghiệp (chiếm 18,91%) thông tin gặp khó trong việc thưởng tết cho người lao động.

Nguyên nhân do hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, đơn hàng giảm, doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, khó thu hồi công nợ, trả tiền lãi vay… ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và việc dự kiến thưởng.

Dù còn gặp khó khăn, hầu hết doanh nghiệp đều quan tâm, chia sẻ, cố gắng thực hiện thưởng tết cho người lao động theo quy chế thưởng, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động.

Trong 3.802 doanh nghiệp gửi báo cáo có 1.919 doanh nghiệp (chiếm 50,47%), ngoài tiền thưởng tết còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này…