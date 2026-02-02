Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Ngày 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 07/CĐ-TTg đôn đốc các ban ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng cho người lao động có điều kiện vui xuân, đón Tết (Ảnh minh họa: Gia Đoàn).

Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân đón mừng năm mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lãnh đạo các ban ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân đón mừng năm mới.

Trong đó, Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ đầy đủ, kịp thời cho người dân; đặc biệt là công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Đối với các nhóm yếu thế và chính sách, Bộ Tài chính có trách nhiệm kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ...

Tại các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải chủ động có kế hoạch bảo đảm đầy đủ phương tiện vận chuyển phục vụ nhân dân và kiều bào về quê đón Tết.

Công điện nhấn mạnh đến việc phải thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Yêu cầu quan trọng nhất là phải bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh thành phải theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng tết cho người lao động.