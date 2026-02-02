Tăng thưởng Tết, doanh nghiệp làm điều bất ngờ khiến công nhân vỡ òa

2 tuần trước, 16.000 công nhân, lao động làm việc cho công ty may xuất khẩu ở Hưng Yên vui mừng khi nhận 3 tháng thưởng Tết, cao hơn 1 tháng so với năm trước.

Chủ tịch Công đoàn công ty may Trịnh Thanh Định chia sẻ, theo kế hoạch, khoản tiền này sẽ được chuyển đến công nhân trước ngày 10/2. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã quyết định chi tiền sớm hơn nên chiều 29/1 công nhân đã nhận đầy đủ 3 tháng lương thưởng Tết.

Công nhân vui mừng khi nhận thưởng Tết cao hơn năm trước (Ảnh minh họa: Công ty may).

Thông qua mạng xã hội nội bộ của công ty, ông Định cho biết, qua nắm bắt, thấy được sự bất ngờ, phấn khởi, vui vẻ của người lao động khi nhận được những khoản tiền thưởng Tết sớm hơn dự định. Đây cũng chính là quyết định để động viên người lao động tích cực, hăng say sản xuất và chủ động mua sắm để đón Tết Nguyên đán chu toàn nhất.

Cùng với khoản thưởng này, công ty cũng chuẩn bị những suất quà Tết, chủ động chằng buộc ngay ngắn trên yên xe của công nhân trước giờ tan ca.

Theo Chủ tịch Công đoàn công ty, nhiều năm gần đây, việc tặng quà Tết chỉn chu của doanh nghiệp cũng khiến người lao động thấy ấm lòng, được trân trọng. Hình ảnh công nhân lũ lượt chở quà Tết về từng gây "bão" mạng xã hội.

Phần quà Tết buộc ngay ngắn vào xe của mỗi công nhân (Ảnh: Công ty may).

Năm nay, để chuẩn bị quà tặng này tốt nhất, công ty đã bàn từ sớm về việc chọn những món quà phù hợp, thiết thực với người lao động dịp Tết đến xuân về.

Công ty quyết định tăng suất quà gồm 10 kg gạo Thái đỏ, 3 kg gạo nếp cái hoa vàng, 4 hộp bánh, 3 chai nước mắm cá cơm, 1 thùng bia, 1 tập bao lì xì may mắn cùng 500.000 đồng tiền mặt dành cho người thân của lao động.

Theo ông Định, điểm khác biệt quà Tết năm nay chính là mỗi người lao động được nhận thêm 1 thùng thu gom rác để giữ gìn vệ sinh, chung tay bảo vệ môi trường.

Chính sách lương, thưởng Tết rõ ràng, minh bạch cùng với cách thức gửi tặng rất "tâm lý" tới từng công nhân giúp người lao động thêm động lực gắn bó bền chặt với đơn vị.

Diễn biến khác, nhiều công nhân Tổng Công ty May 10 cũng vui mừng khi nhận được thông tin lương tháng thứ 13 tăng 15% so với năm trước.

Mọi năm, công nhân tại đây được thưởng 1,5 tháng lương. Năm nay, tại tiệc tất niên, lãnh đạo công ty thông báo Tết này thưởng tăng 15%. Bên cạnh đó, mỗi người sẽ nhận gói quà Tết tặng kèm.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam (Ảnh: CTV).

Trước đó, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết mức lương bình quân của người lao động trong hệ thống ngành dệt may năm vừa qua đạt khoảng 11,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với thưởng Tết, theo số liệu nắm bắt sơ bộ chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp có mức thưởng tối thiểu là một tháng lương.

"Một số doanh nghiệp đạt mức 2-2,5 tháng lương. Bình quân thưởng Tết trong toàn hệ thống ngành dao động trong khoảng 1,7-1,8 tháng lương", bà thông tin.

Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, trong năm 2026, ưu tiên hàng đầu của Công đoàn là chăm lo đời sống người lao động. Đến nay, có 6 chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức trên cả nước, kèm theo các hoạt động hỗ trợ thiết thực như gian hàng không đồng, quà trợ cấp, "vé nghĩa tình" đưa công nhân về quê.

"Đây là những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp", bà Tâm nhấn mạnh.