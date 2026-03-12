Bảng lương của viên chức dự kiến khi tăng lương cơ sở từ 1/7

Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định bảng lương của chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Căn cứ Thông tư 07/2024/TT-BNV thì tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Hiện nay, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1/7/2024. Theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1/7. Như vậy, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng).

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương trên được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Trước đó, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Bộ cũng phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026.

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, với mức lương cơ sở dự kiến là 2,53 triệu đồng thì bảng lương của cán bộ, viên chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:

(Đơn vị: Đồng)