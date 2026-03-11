Nghỉ việc 15 ngày trong tháng, người lao động có bị "cắt" bảo hiểm xã hội?
(Dân trí) - Anh Hùng là công nhân công trình, đã nghỉ 15 ngày trong tháng vừa qua. Khi trở lại làm việc, anh được biết công ty không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho anh trong tháng đó.
Gửi câu hỏi đến BHXH TPHCM, anh Hùng cho biết anh là công nhân thi công công trình và ký hợp đồng không xác định thời hạn với mức lương ngày công là 400.000 đồng/ngày.
“Trong tháng vừa rồi, tôi nghỉ việc 15 ngày. Công ty không đóng BHXH cho tôi trong tháng đó có đúng không?”, anh Hùng hỏi.
Trả lời anh Hùng, BHXH TPHCM cho biết trường hợp này được quy định tại Khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024).
Theo đó, người lao động tham gia BHXH bắt buộc mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất.
BHXH TPHCM cho rằng: “Đối chiếu quy định trên, để xác định việc phải tham gia BHXH bắt buộc hay không thì ông/bà căn cứ số ngày nghỉ việc không hưởng tiền lương trong tháng đó. Nếu từ 14 ngày làm việc trở lên thì không phải đóng BHXH, trừ trường hợp người sử dụng lao động và ông/bà có thỏa thuận về việc đóng BHXH trong thời gian đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất”.
Ngoài trường hợp trên, người lao động và người sử dụng lao động có thể tạm dừng đóng BHXH bắt buộc trong 2 trường hợp được quy định tại Điều 37 Luật BHXH năm 2024.
Thứ nhất, trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng BHXH thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng.
Khi hết thời hạn tạm dừng đóng theo quy định trên, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng BHXH bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.
Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.
Thứ hai, trong trường hợp người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng BHXH bắt buộc.
Khi người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.