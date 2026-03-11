Nghỉ việc 15 ngày trong tháng, người lao động có bị "cắt" bảo hiểm xã hội?

Gửi câu hỏi đến BHXH TPHCM, anh Hùng cho biết anh là công nhân thi công công trình và ký hợp đồng không xác định thời hạn với mức lương ngày công là 400.000 đồng/ngày.

“Trong tháng vừa rồi, tôi nghỉ việc 15 ngày. Công ty không đóng BHXH cho tôi trong tháng đó có đúng không?”, anh Hùng hỏi.

Công nhân xây dựng trên công trường (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Trả lời anh Hùng, BHXH TPHCM cho biết trường hợp này được quy định tại Khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024).

Theo đó, người lao động tham gia BHXH bắt buộc mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH của tháng gần nhất.

BHXH TPHCM cho rằng: “Đối chiếu quy định trên, để xác định việc phải tham gia BHXH bắt buộc hay không thì ông/bà căn cứ số ngày nghỉ việc không hưởng tiền lương trong tháng đó. Nếu từ 14 ngày làm việc trở lên thì không phải đóng BHXH, trừ trường hợp người sử dụng lao động và ông/bà có thỏa thuận về việc đóng BHXH trong thời gian đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất”.