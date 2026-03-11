Lương cơ sở dự kiến tăng, những khoản nào sẽ được điều chỉnh?

Mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1/7, theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng mỗi tháng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng) từ tháng 7 tới.

Khi mức lương cơ sở được điều chỉnh, bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe cho biết sẽ có nhiều khoản tăng theo mức lương này.

Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; lực lượng vũ trang; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Lương cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh tới đây nhờ tăng lương cơ sở (Ảnh minh họa: Hoàng Hải).

Ngoài tiền lương, một số phụ cấp trong khu vực công sẽ được điều chỉnh như: Phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ... và các chế độ, chính sách liên quan cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật

Theo bà Trang, các khoản này bao gồm các khoản như: Mức hoạt động phí đại biểu HĐND, sinh hoạt phí, phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, các khoản phụ cấp, trợ cấp hỗ trợ khác và sinh hoạt phí cho các đối tượng đặc thù theo quy định.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở

Cụ thể, các khoản trích theo lương bao gồm các khoản như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí công đoàn, đoàn phí công đoàn.

Một số chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở bao gồm các chế độ như: Chế độ thai sản, chế độ ốm đau, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất.

Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp như trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở.

Ngoài ra còn có một số khoản khấu trừ lương, bồi thường của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động cũng sẽ được điều chỉnh khi mức lương cơ sở được điều chỉnh.