Vụ cán bộ "mất suất" công chức: Phê bình, kiểm điểm người quên gửi văn bản

Ngày 22/5, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã tổ chức họp phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một nữ văn thư phường, do thiếu sót trong việc gửi văn bản đề nghị tiếp nhận các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức đến Sở Nội vụ.

Theo ông Kiên, ngoài việc kiểm điểm văn thư, phường Buôn Ma Thuột cũng kiểm điểm một công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội vì thiếu quyết liệt trong công tác tham mưu, chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến chậm trễ trong quá trình gửi văn bản, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ liên quan.

Các cán bộ hoạt động bán chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Liên quan vụ việc, bộ phận văn thư phường Buôn Ma Thuột có giải trình chi tiết về sơ suất trong việc gửi tờ trình về đề nghị tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến Sở Nội vụ. Theo giải trình, ngày 16/4, văn thư phường có tiếp nhận, xử lý tờ trình nhưng đã sơ suất gửi thiếu văn bản liên thông đến Sở Nội vụ.

Đến ngày 22/4, văn thư phường Buôn Ma Thuột mới phát hiện thiếu sót và gửi lại tờ trình cho Sở Nội vụ. Tuy nhiên, thời điểm này, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức của tỉnh Đắk Lắk đã họp, chốt số lượng ứng viên tham gia kỳ sát hạch. Phía tổ văn thư phường Buôn Ma Thuột đã thừa nhận thiếu sót và nhận khuyết điểm, xin rút kinh nghiệm đối với thiếu sót này.

Do quá hạn và danh sách đã được chốt, các cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã "mất suất" tham gia kỳ sát hạch công chức được tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào ngày 5-7/5.

Bị ảnh hưởng quyền lợi, 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách tại phường Buôn Ma Thuột làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Mới đây, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã gửi văn bản đến các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào làm công chức, để tham gia kỳ sát hạch bổ sung, dự kiến diễn ra vào ngày 29/5.

Sau đó, UBND phường Buôn Ma Thuột gửi danh sách 9 cán bộ hoạt động không chuyên trách từng "lỡ cơ hội" tham gia kỳ sát hạch đến Sở Nội vụ để những cán bộ này được tham gia kỳ sát hạch bổ sung nhằm đảm bảo quyền lợi.