Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Lạng Sơn không được để xảy ra sai sót trong bầu cử

Sáng 11/3, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Lạng Sơn.

Không có đơn khiếu nại, tố cáo người ứng cử cấp tỉnh

Tại buổi làm việc với tỉnh Lạng Sơn, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết ngoài việc kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử, đoàn công tác mong muốn gặp gỡ trực tiếp các cán bộ tham gia tổ chức bầu cử để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp cán bộ địa phương nắm vững nghiệp vụ bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm việc tỉnh Lạng Sơn về công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

"Địa phương còn khó khăn, vướng mắc ở đâu cần trao đổi ngay. Ngày bầu cử đã cận kề, vì vậy cần tập trung cao độ cho công tác bầu cử. Nếu địa phương còn khó khăn hay thiếu sót gì thì báo cáo để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao nhất", Bộ trưởng nói.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng lưu ý Công an tỉnh cần nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động các phương án xử lý, không để bị động trước mọi tình huống. Đặc biệt, cần quan tâm đến các vấn đề liên quan khiếu nại, tố cáo, bố trí cán bộ theo dõi sát để bảo đảm an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Báo cáo với đoàn công tác Bộ Nội vụ về công tác chuẩn bị bầu cử, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh; thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 13 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thành lập 5 tiểu ban và tổ giúp việc nhằm tham mưu, triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử trên địa bàn. Việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử được thực hiện đúng thời gian, bảo đảm số lượng và thành phần theo quy định.

Ở cấp cơ sở, các xã, phường trong tỉnh đã thành lập 65 Ủy ban bầu cử và 328 Ban bầu cử tại 328 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, 1.419 Tổ bầu cử cũng được thành lập tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm đúng thời gian và quy định.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn, địa phương được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu công tác, cư trú tại địa phương. Qua hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được lập.

Đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tổng số đại biểu được bầu là 50 người, với 85 người được giới thiệu ứng cử. Ở cấp xã, toàn tỉnh sẽ bầu 1.271 đại biểu HĐND, với 2.150 người được hội nghị hiệp thương giới thiệu ứng cử.

Đến đầu tháng 3/2026, tất cả các xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; đồng thời in và cấp phát phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cho các tổ bầu cử đúng tiến độ.

Cùng với đó, địa phương đã phối hợp với lực lượng công an rà soát, cập nhật danh sách cử tri với tổng số 636.901 người.

Để phục vụ công tác bầu cử, toàn tỉnh đã cấp mới 1.829 con dấu cho Ủy ban bầu cử, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử; cấp 1.669 con dấu "Đã bỏ phiếu" và chuẩn bị 1.800 hòm phiếu phụ nhằm phục vụ cử tri già yếu, khuyết tật hoặc không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Trao đổi thêm với Bộ trưởng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị phục vụ bầu cử trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất, triển khai chu đáo và phù hợp với điều kiện, phong tục của địa phương.

Theo ông Toàn, tất cả các xã đều tổ chức họp với trưởng thôn để nắm tình hình cử tri và diễn biến tại cơ sở. Với đặc thù là tỉnh miền núi, dân cư phân tán, cán bộ khó có điều kiện đến từng hộ gia đình, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn khẳng định vai trò của trưởng thôn trong việc nắm bắt thông tin, vận động cử tri là rất quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Ông thông tin, toàn tỉnh có 7 dân tộc chính sinh sống. Dù bà con có thể giao tiếp bằng tiếng phổ thông nhưng nhiều dân tộc không biết chữ, do đó việc tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử thông qua đội ngũ trưởng thôn giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin đầy đủ và thuận lợi hơn.

Về công tác bảo đảm an ninh, ông Toàn cho hay, lực lượng công an chính quy đã được triển khai tại cơ sở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng bố trí thêm lực lượng quân đội, trung bình khoảng 5 cán bộ chính quy tại mỗi xã để hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra bầu cử.

Các sở, ban, ngành của tỉnh cũng cử cán bộ xuống cơ sở hỗ trợ các điểm bầu cử. Đội ngũ giáo viên được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác phục vụ bầu cử, mỗi điểm bố trí khoảng 10-15 giáo viên có chuyên môn tin học để hỗ trợ các nhiệm vụ liên quan.

Trong tuần này, tỉnh sẽ tổ chức diễn tập các phương án phục vụ bầu cử với sự tham gia của các lực lượng liên quan. Mỗi xã dự kiến tổ chức diễn tập tại 3-4 tổ bầu cử.

Song song với đó, tỉnh phát động các phong trào thi đua tại các điểm bầu cử như trang trí khu vực bỏ phiếu, tổ chức bầu cử nhanh gọn, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ. Việc thi đua được triển khai trên tinh thần có khen thưởng, có phê bình đối với những đơn vị chưa làm tốt.

Theo lãnh đạo tỉnh, tất cả các điểm bầu cử, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đều được trang hoàng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, phù hợp với điều kiện và phong tục của từng địa phương.

Liên quan đến việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Toàn cho biết hiện nay các hoạt động cơ bản diễn ra suôn sẻ và đã có những chuyển biến rõ rệt sau khi có chỉ đạo từ Trung ương. Tuy nhiên, do đây là sự thay đổi lớn nên bước đầu vẫn còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất và cán bộ có chuyên môn.

Ông dẫn ví dụ, trong 65 xã của tỉnh hiện nay có những địa phương khối lượng công việc rất lớn, cán bộ làm việc liên tục vẫn chưa hết việc. Trong khi đó có những xã khối lượng công việc ít hơn. Vì vậy, tỉnh đề xuất Trung ương quy định mức biên chế tối thiểu, còn mức biên chế tối đa xem xét giao quyền cho địa phương chủ động bố trí, sắp xếp.

Theo ông Toàn, việc tạm giao biên chế cho tỉnh nhưng để tỉnh chủ động điều hành sẽ giúp địa phương linh hoạt hơn trong việc biệt phái cán bộ, điều chuyển nhân lực giữa các đơn vị, tránh tình trạng nơi quá tải công việc, nơi nhàn rỗi.

Không để bị động, chủ quan trong bầu cử

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của tỉnh Lạng Sơn đối với công tác bầu cử, cũng như tinh thần làm việc thẳng thắn, cởi mở của lãnh đạo địa phương.

Theo Bộ trưởng, những ý kiến trao đổi, đề xuất tại buổi làm việc đều thể hiện trách nhiệm cao của tỉnh đối với công tác chuẩn bị bầu cử và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ông đề nghị tinh thần làm việc này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình đề nghị tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau bầu cử (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Qua khảo sát tại điểm bầu cử phường Lương Văn Tri, Bộ trưởng nhận định lãnh đạo tỉnh đã chủ động triển khai đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. Các nội dung đều được quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

"Đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các khâu, các bước chuẩn bị, bảo đảm đúng thời gian và đủ điều kiện để tổ chức ngày bầu cử theo đúng quy định của pháp luật", Bộ trưởng ghi nhận.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng cho biết tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai tương đối ổn định, hiệu quả, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ cũng được địa phương quan tâm thực hiện và được Bộ trưởng đánh giá cao.

Tuy nhiên, qua trao đổi, Bộ trưởng cho rằng Lạng Sơn vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như định mức biên chế, số lượng công chức cấp xã chưa thực sự tương xứng với khối lượng công việc tại từng địa bàn.

Theo Bộ trưởng, trong quá trình đi khảo sát tại nhiều địa phương, có nơi cán bộ phải làm việc đến tối muộn mới xong việc, trong khi ở nơi khác đến khoảng 9h sáng đã hoàn thành công việc trong ngày. Bên cạnh đó, một số quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, tên gọi phòng chuyên môn… cũng cần tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ.

Bộ trưởng cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của địa phương để xem xét, báo cáo Trung ương. Trong đó, việc quan tâm đến đội ngũ cán bộ có chuyên môn, chuyên ngành là vấn đề cần thiết, nhất là trong bối cảnh một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện làm việc.

Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng cơ sở để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, Bộ trưởng nhấn mạnh, địa phương cần đặc biệt quan tâm bảo đảm yêu cầu về cơ cấu đại biểu, đồng thời giữ vững an ninh, an toàn trước, trong và sau bầu cử. "Tuyệt đối không chủ quan, không để bị động và không để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức bầu cử", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng lưu ý tỉnh cần chú ý đến một số lễ hội lớn của địa phương diễn ra trùng với thời điểm bầu cử. Do đó, cần có phương án tổ chức phù hợp, tránh tình trạng một người đại diện cho cả tổ hoặc cả gia đình đi bỏ phiếu.

Cùng với đó, địa phương cần chủ động tính toán các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử, nhất là trong bối cảnh kỳ bầu cử lần này có nhiều điểm mới.

Theo Bộ trưởng, các điểm bầu cử có nhiều nội dung mới cần được theo dõi chặt chẽ, bám sát địa bàn, kịp thời đánh giá những nơi còn khó khăn để có phương án hỗ trợ.

"Những điểm bầu cử có nhiều yếu tố mới thì tỉnh cần tăng cường cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ", ông gợi ý.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục rà soát lại các khâu chuẩn bị tại điểm bầu cử như con dấu, hòm phiếu và các thủ tục liên quan để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, không phát sinh vấn đề.

Sau khi kết thúc bầu cử, tỉnh cần kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả. Theo Bộ trưởng, không nhất thiết phải chờ đúng thời điểm theo quy định mới báo cáo, địa phương mà hoàn thành việc bầu cử sớm thì có thể tổng hợp, báo cáo sớm.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của bộ máy từ tháng 7/2025 đến nay, xem các xã, phường vận hành ra sao, hiệu quả đến đâu, có xảy ra chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hay không.

Việc rà soát cần được thực hiện kỹ lưỡng để bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ nào, đồng thời kịp thời phát hiện những bất cập có thể gây phiền hà cho người dân.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình kiểm tra, nắm tình hình thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 6, khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Bộ trưởng cũng mong muốn tỉnh chủ động đánh giá kết quả hoạt động của các xã, phường sau một năm vận hành mô hình mới, làm rõ những việc đã làm được, những vấn đề còn hạn chế, từ đó rà soát lại vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Đối với những xã còn thiếu cán bộ chuyên môn ở một số lĩnh vực, địa phương cần báo cáo tỉnh để kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nhằm tháo gỡ khó khăn.

"Khó khăn, vướng mắc ở đâu thì trao đổi trực tiếp, Bộ sẵn sàng hỗ trợ. Hạn chế văn bản rườm rà, có thể gọi điện trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương", Bộ trưởng nhấn mạnh.