Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 nếu lương cơ sở tăng 8%

Mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ 1/7, theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng mỗi tháng (mỗi tháng tăng thêm gần 190.000 đồng) từ tháng 7 tới.

Tiền lương cơ bản của cán bộ, công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương.

Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, với mức lương cơ sở dự kiến là 2,53 triệu đồng thì bảng lương của cán bộ, công chức từ 1/7 sẽ được dự tính như sau:

(Đơn vị: Đồng)

Trên đây là dự kiến bảng lương sau khi điều chỉnh lương cơ sở ở mức mới từ 1/7. Ngoài lương, cán bộ, công chức cũng được hưởng thêm các phụ cấp. Các phụ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh khi tăng lương cơ sở.

Hiện nay, một số nhóm đang hưởng lương theo mức lương cơ sở và hệ số lương như: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã; viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Đồng thời còn có nhóm người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân; người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở...