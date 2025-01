Vụ phát hiện gần 1 tấn chả chứa độc: Tiết lộ "sốc" của người trong nghề

Giá bán giảm một nửa, chiết khấu tăng gấp đôi

Liên quan đến việc Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện cơ sở sản xuất gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, người trong nghề đã có những chia sẻ về việc làm chả.

Anh Trương Thanh Hiên, chủ thương hiệu Chả ống tre Cocimo cam đoan là người tiêu dùng phát hiện cơ sở sử dụng chất độc hại sẽ được đền 10 triệu đồng và toàn bộ chi phí kiểm nghiệm. Tự tin là "làm thật", anh Hiên buồn vì vụ việc tai tiếng ít nhiều gây ảnh hưởng đến góc nhìn của người tiêu dùng về món chả của Đà Nẵng.

Anh Trương Thanh Hiên là một người làm giò chả lâu năm (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông chủ cơ sở làm chả tiết lộ, sau nhiều năm trong nghề anh được biết, khi gom mua những nguyên liệu để lâu ngày, thịt đông lạnh, trôi nổi ngoài thị trường với giá rẻ về, nhiều chủ cơ sở làm chả trộn hàn the vào để "tẩy uế", biến đồ hỏng thành "hàng mới", "chất lượng".

Chất cấm này giúp chả kém chất lượng trở nên giòn da, tăng độ kết dính và cảm giác như làm bằng "thịt nóng".

Theo anh Hiên, các chủ cơ sở làm chả có sử dụng hàn the chủ yếu "lấy số lượng bù chất lượng". Giá thành nguyên liệu đầu thấp thì chủ xưởng có thể hạ giá thành sản phẩm để tăng lượng hàng bán ra.

"Giá đầu vào của nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo cao gấp 2 lần so với ở cơ sở dùng hàn the. Vậy nên khi chúng tôi làm được 1kg chả thì cơ sở sử dụng hàn the ra được 2kg thành phẩm. Chênh lệch về giá thật sự rất cao", anh Hiên nói.

Theo quan sát của anh Hiên, những cơ sở làm chả có sử dụng hàn the thường không quảng bá thương hiệu mạnh ra thị trường nhưng vẫn có đầu ra lớn vì chiết khấu cao cho người phân phối.

"Thực tế, chúng tôi chỉ chiết khấu vài chục ngàn đồng cho người phân phối, nhưng với sản phẩm có hàn the, mức chiết khấu đến 100.000 đồng/kg. Một số đại lý, theo đó, sẽ chọn bán chả giá rẻ hơn, dễ cạnh tranh hơn", anh Hiên tiết lộ.

Người nội trợ hoang mang

Liên quan đến sự việc được phát hiện, bạn đọc Dân trí kiến nghị xử lý nghiêm khắc những trường hợp "coi thường sức khỏe người tiêu dùng".

Bạn đọc Nam Chau cho rằng: "Chủ cơ sở này hẳn nhiên không thể không biết hàn the là chất phụ gia có độc tính và không được phép sử dụng trong thực phẩm, vì lâu nay báo chí đăng tải nhiều vụ bị xử lý rồi. Nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn bất chấp, xem thường pháp luật. Cần xử lý nặng để răn đe".

Qua test nhanh, công an phát hiện số chả thành phẩm dương tính với hàn the (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Bạn đọc Hoan Thang nêu ý kiến: "Khác gì giết người gián tiếp, cần áp khung phạt như hình sự cho sợ".

Còn bạn đọc Phan Văn Hướng kiến nghị: "Cần xử lý nghiêm khắc, với mức án thích đáng dành cho những trường hợp này".

Trong khi đó, nhiều bà nội trợ tỏ ra lo ngại khi hay tin phát hiện số lượng lớn chả có hàn the trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là trong thời gian Tết đã đến gần.

Là một người tiêu dùng, chị Lê Vi (trú quận Hải Châu) bày tỏ lo lắng sau khi nghe thông tin công an phát hiện cơ sở sản xuất có gần 1 tấn chả các loại chứa hàn the.

Công an sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

"Chả là món ăn yêu thích của gia đình tôi mỗi khi Tết đến. Sau khi nghe thông tin, tôi thực sự lo lắng, chắc phải nghỉ ăn một thời gian hoặc phải tìm cơ sở uy tín, đủ tin tưởng để mua", chị Vi hoang mang.