Vì sao doanh nghiệp nên đầu tư đào tạo nhân sự trẻ về ESG?

Dear Our Community là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng xanh, kiến thức thực hành tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG).

Để làm rõ lý do doanh nghiệp nên đào tạo nhân sự trẻ đảm nhiệm việc thực hành ESG, báo Dân trí giới thiệu bài viết của bà Võ Ngọc Tuyền, nhà sáng lập Dear Our Community (DOC), gửi riêng cho Hội thảo "Nhân lực bền vững - Trung tâm chữ "S" trong ESG?" do báo tổ chức ngày 30/10 tới đây, tại Hà Nội.

Bà Võ Ngọc Tuyền (Ảnh: Tùng Nguyên).

Cơ hội trở thành điểm sáng phát triển bền vững

Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP) là hội nghị thường niên tổ chức trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), là nơi họp chính thức của các bên tham gia UNFCCC nhằm đánh giá quá trình đương đầu với biến đổi khí hậu.

Rất nhiều quốc gia đã cam kết giảm phát thải để đạt Net Zero (khi lượng khí nhà kính thải ra không lớn hơn lượng khí thải được loại bỏ khỏi khí quyển) vào năm 2050. Tại Hội nghị COP26, Việt Nam cũng cam kết điều này.

Cam kết trên mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nền kinh tế, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp bách cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào ESG, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho lĩnh vực này.

Triển khai ESG không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu bắt buộc (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, khái niệm phát triển bền vững (Sustainable Development) và các yếu tố liên quan đến ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội, Governance - Quản trị) đã trở thành trọng tâm của chiến lược phát triển trong các doanh nghiệp.

Những tác động của biến đổi khí hậu, xung đột địa chính trị, sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng và lạm phát đã làm thay đổi mạnh mẽ môi trường kinh doanh… Phát triển bền vững càng trở thành yêu cầu bức thiết.

Việt Nam cũng phải đối diện với những thách thức về môi trường, phát triển bền vững không còn là cam kết mà trở thành yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, vượt qua thách thức và khó khăn thì cơ hội sẽ đến. Chúng ta đang đứng trước cơ hội để chuyển mình thành một trong những điểm sáng về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Tại sao việc đào tạo nhân sự trẻ lại quan trọng đến vậy?

Để biến cơ hội trên thành hiện thực, nhân sự triển khai ESG là yêu cầu đầu tiên được đặt ra, thiếu hụt nhân lực ESG trở thành một thách thức lớn mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt.

Theo xu hướng phát triển ESG trên toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với một bài toán nan giải: thiếu hụt trầm trọng nhân tài hiểu biết sâu sắc về thực hành các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị.

Điều này không chỉ làm chậm quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp mà còn khiến họ mất đi cơ hội cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nơi các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở nên khắt khe.

Nhân sự trẻ là những người phù hợp, dễ tiếp cận kiến thức thực hành ESG, phát triển bền vững (Ảnh: NVCC).

Theo một khảo sát gần đây của PwC Việt Nam, hơn 60% các doanh nghiệp cho biết thiếu kiến thức là rào cản lớn nhất trong việc triển khai các hoạt động ESG. Điều này có thể giải thích vì sao nhiều cam kết về ESG vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi nhắc đến nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Họ ngày càng quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường. Thế hệ này không chỉ là những người tiêu dùng có ý thức mà còn là những nhân viên tiềm năng, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng về ESG, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc thúc đẩy các sáng kiến xanh và tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp.

Đầu tư vào đào tạo nhân sự trẻ am hiểu ESG không chỉ là một cách để giải quyết vấn đề thiếu hụt kiến thức và kỹ năng thực hành ESG tại doanh nghiệp mà còn là một chiến lược lâu dài cho sự phát triển bền vững của chính đơn vị.

Báo cáo của LinkedIn năm 2023 về kỹ năng xanh (Green Skills) đã chỉ ra rằng, những người lao động sở hữu các kỹ năng xanh có cơ hội việc làm cao hơn 29% so với những người không có.

Dự báo cho thấy, nhu cầu về nhân sự có kỹ năng xanh sẽ vượt nguồn cung trong tương lai gần. Vì vậy, đầu tư vào đào tạo nhân sự trẻ về ESG ngay từ bây giờ sẽ giúp doanh nghiệp đón đầu xu hướng và tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Đầu tư vào tương lai: Nhân sự trẻ là giải pháp!

Nhân sự trẻ với tư duy đổi mới và sự nhạy bén với các xu hướng toàn cầu được xem là chìa khóa để doanh nghiệp vượt qua thách thức chuyển đổi theo xu hướng xanh. Tuy nhiên, việc đào tạo một đội ngũ nhân sự trẻ từ con số không đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều thời gian và nguồn lực.

Để giải quyết bài toán nan giải này, các chương trình đào tạo nhân tài trẻ về phát triển bền vững đang nổi lên như một giải pháp sáng tạo. Những khóa học chuyên đề về ESG, phát triển bền vững, công việc tạo tác động xã hội, kinh tế xanh… đang trở thành kiến thức thu hút giới trẻ theo đuổi.

Bằng cách áp dụng mô hình đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation), doanh nghiệp có thể tìm kiếm những ý tưởng đột phá thông qua việc khuyến khích người trẻ tham gia giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể phát hiện ra những giải pháp sáng tạo, bền vững.

Ngoài ra, qua quá trình làm việc thực tế, vận hành các giải pháp sáng tạo trên, doanh nghiệp có cơ hội đánh giá năng lực và tiềm năng của nhân sự, từ đó tuyển chọn những nhân tài phù hợp với công việc thực hành ESG, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững cho đơn vị mình.

Chương trình đào tạo kiến thức thực hành ESG cho nhân sự trẻ do DOC tổ chức đang thu hút nhiều đơn vị tham gia (Ảnh: NVCC).

Trong chương trình Ươm mầm phát triển bền vững của Dear Our Community, chúng tôi cũng áp dụng mô hình này để đào tạo nhân sự trẻ kỹ năng xanh, kiến thức về phát triển bền vững.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu mà còn tạo cơ hội để người trẻ được thực hành trên các dự án thực tế của doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Qua đó, doanh nghiệp vừa giải quyết được những bài toán chuyển đổi xanh, phát triển bền vững kinh doanh, vừa có thể tuyển dụng những tài năng trẻ đã được đào tạo và làm việc trong môi trường thực tế đảm nhiệm thực hành ESG cho mình.

Việc đầu tư vào nhân lực trẻ không chỉ giải quyết bài toán ngắn hạn mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển dài hạn, giúp doanh nghiệp dẫn đầu trong việc thực hiện các cam kết ESG.

Khi ESG không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu bắt buộc, việc đầu tư vào phát triển nhân sự trẻ trong lĩnh vực này là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển bền vững về lâu dài.