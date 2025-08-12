Tuyển thẳng người có kinh nghiệm làm viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

Dự thảo Luật viên chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ soạn thảo đề cập một số đề xuất mới liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, bỏ căn cứ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp như quy định hiện hành.

Bộ Nội vụ đề xuất tiếp nhận người làm việc ở khu vực ngoài công lập làm viên chức, nếu có kinh nghiệm đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Ngoài ra, việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm tuyển dụng đúng nhu cầu sử dụng thực tế, phù hợp với loại hình và mô hình tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Người được tuyển chọn phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Các đơn vị cần ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình tuyển dụng; tích hợp với dữ liệu quản lý đội ngũ viên chức thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực.

Ngoài việc hình thức thi tuyển và xét tuyển vẫn được giữ nguyên, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương thức ký hợp đồng trực tiếp đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp có thể tiếp nhận vào làm viên chức đối với người đang làm việc tại khu vực ngoài công lập, nhưng có kinh nghiệm đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm. Điều này sẽ giúp đơn vị bổ sung đội ngũ nhân sự có năng lực, sẵn sàng bắt tay vào công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo ban đầu.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ được quyền quyết định việc tuyển dụng. Cơ quan quản lý viên chức thực hiện tuyển dụng hoặc phân cấp, ủy quyền thẩm quyền tuyển dụng.

Về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung trường hợp người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài hoặc ngược lại thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định; bỏ quy định phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, hành nghề hoặc có kỹ năng, năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm.

Thay vào đó, người dự tuyển viên chức phải đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; từ 18 tuổi trở lên (hoặc thấp hơn nếu hoạt động ở một số lĩnh vực đặc thù và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định)…

Riêng đối với viên chức quản lý, ngoài đáp ứng điều kiện trên, còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định, trừ trường hợp thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ nhận định thực tiễn cho thấy việc các quy định về tuyển dụng viên chức hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, tạo sự liên thông, linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư, đặc biệt là thu hút, trọng dụng người có kinh nghiệm, có tài năng tham gia vào khu vực công lập.

Cơ chế thi tuyển, xét tuyển còn mang nặng tính hành chính; kết quả chưa phản ánh đúng được yêu cầu về năng lực chuyên môn của người dự tuyển, đồng thời chưa đáp ứng được yêu cầu về tính chủ động, năng động đối với các loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ khác nhau, đặc biệt là đối với đơn vị tự chủ nhóm 1 và đơn vị tự chủ nhóm 2.