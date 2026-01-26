Sinh con thứ hai từ ngày 1/7, người lao động được nghỉ thai sản 7 tháng

Bà Nguyễn Nhật Lệ cho hay bà sinh con thứ hai vào tháng 1 năm nay. Bà Lệ thắc mắc: “Đối với trường hợp của tôi, liệu tôi có thuộc diện được áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng hay không?”.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Luật Dân số năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong đó, Luật quy định một số nội dung sửa đổi Bộ luật Lao động về chế độ thai sản.

Cụ thể, Luật nêu rõ lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng

Tuy nhiên, do bà Lệ sinh con thứ hai vào tháng 1, tức là trước thời điểm luật mới có hiệu lực, nên chưa thuộc diện áp dụng chế độ nghỉ thai sản 7 tháng mà vẫn thực hiện theo quy định hiện hành là 6 tháng.

Được biết, quy định mới cũng đề cập đến việc nếu vợ sinh con thứ hai thì lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong 10 ngày làm việc, thay vì 5 ngày như quy định hiện hành.