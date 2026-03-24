Ngàn công nhân thở phào nhận hỗ trợ tiền xăng đi làm

Ngày 24/3, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Celebrity Fashion Vina (Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng), xác nhận công ty đã chi hỗ trợ 200.000 đồng tiền xăng cho toàn thể nhân viên.

Theo bà My, công ty hiện có 1.000 người lao động. Với mức hỗ trợ 200.000 đồng mỗi người, doanh nghiệp đã chi một khoản kinh phí không nhỏ. Đây là khoản hỗ trợ bổ sung ngoài các chế độ hiện có.

Công nhân mừng khi nhận khoản hỗ trợ 200.000 đồng (Ảnh: A Núi).

Bà My giải thích, thông thường trong cơ cấu lương của công ty đã bao gồm các khoản phụ cấp đi lại, xăng xe cho công nhân. Tuy nhiên, trước thực tế giá xăng tăng cao, số tiền 200.000 đồng được chi thêm như một giải pháp thiết thực.

Công nhân hồ hởi nhận hỗ trợ tiền xăng đi làm (Video: Trà My).

"Số tiền hỗ trợ không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của công ty với người lao động. Hôm qua, khi nhận được hỗ trợ, anh chị em công nhân cười vui lắm. Phúc lợi thiết thực tạo ra động lực lớn để anh chị em làm việc”, bà My chia sẻ.