Lao động Việt cày 3 việc cùng lúc, thu nhập tới 150 triệu/tháng

Rời guồng quay quen thuộc để tìm trải nghiệm mới

Đặt chân đến Úc từ năm 2023, chị Thuận mang theo quyết định rời khỏi công việc văn phòng sau hơn 7 năm gắn bó trong lĩnh vực nhân sự. Công việc 8 tiếng mỗi ngày với các quy trình quen thuộc, từ tuyển dụng đến xử lý hồ sơ, theo chị, dần trở nên lặp lại.

“Làm đi làm lại những hạng mục giống nhau khiến tôi có cảm giác như đang đứng yên, trong khi bản tính tôi lại thích khám phá và ưa tự do”, chị chia sẻ.

Tìm hiểu về visa 462, chị quyết định sang Úc để thử sức trong môi trường mới. Công việc đầu tiên của chị là làm nông tại các nông trại, thu hoạch táo, đào, nho theo mùa vụ. Thời gian làm việc thường bắt đầu từ 7h sáng đến khoảng 14h30, với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Rời vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội mới tại đất nước khác (Ảnh: NVCC).

Trong quá trình sinh sống tại Úc, chị đã trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, từ nông nghiệp đến dịch vụ. Theo chị, việc thay đổi công việc không chỉ nhằm đáp ứng điều kiện gia hạn visa mà còn xuất phát từ mong muốn được dịch chuyển, thử sức trong nhiều môi trường.

Do đặc thù mùa vụ của ngành nông nghiệp, chị chủ động tìm thêm việc trong lĩnh vực dịch vụ để duy trì thu nhập ổn định. Sau khi kết thúc mùa thu hoạch, chị chuyển sang làm giao hàng cho một hãng mỹ phẩm tại Melbourne, làm khoảng 45 giờ mỗi tuần. Nhờ tăng ca vào buổi tối và cuối tuần, thu nhập hàng tháng có thể đạt xấp xỉ 139 triệu đồng.

Có thời điểm, chị làm cùng lúc 3 công việc. Ca làm bắt đầu từ 3h sáng với công việc dọn dẹp quán bar, lương 42 AUD/giờ. Từ 5h đến 7h sáng, chị tiếp tục làm việc tại khách sạn. Buổi chiều, sau thời gian nghỉ ngơi, chị làm vệ sinh tại ngân hàng hoặc trường đại học. Tổng thu nhập mỗi ngày từ 3 công việc vào khoảng 600 AUD, đổi lại là cường độ làm việc kéo dài tới 16 tiếng mỗi ngày.

Theo chị, việc làm nhiều công việc cùng lúc không chỉ để tăng thu nhập mà còn nhằm bù đắp tính mùa vụ của lao động nông nghiệp, đồng thời đáp ứng các điều kiện về thời gian làm việc. Đây cũng là lựa chọn khá phổ biến của nhiều lao động trẻ trong giai đoạn tích lũy tài chính khi làm việc ở nước ngoài.

Thời tiết tại Úc có sự chênh lệch lớn giữa các mùa, có thời điểm xuống dưới 0°C, trong khi mùa hè có thể lên tới 40 - 42°C. Thời gian đầu chưa quen, chị Thuận thường xuyên bị cảm cúm. Bên cạnh đó, việc lao động liên tục trong nhiều giờ khiến chị hay bị chuột rút vào buổi tối.

“Cường độ làm việc như vậy có thể duy trì trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì sức khỏe khó đáp ứng được”, chị Thuận cho biết.

Từ khi sang Úc, chị Thuận chịu "cày" nhiều công việc cùng lúc để có thêm thu nhập (Ảnh: NVCC).

Làm chủ cuộc sống, chủ động “giảm tốc”

Những công việc tay chân không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp chị thay đổi nhiều kỹ năng sống. Mỗi sáng, chị tự lái xe khoảng 15km đến nơi làm việc, di chuyển qua đường cao tốc - điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ đến khi còn ở Việt Nam.

Ngay từ năm đầu, chị đặt mục tiêu thi bằng lái và mua xe để chủ động đi lại. Tuy nhiên, hành trình này không thiếu những tình huống bất ngờ.

“Có lần xe nổ lốp giữa đường dù tôi đã kiểm tra kỹ trước khi đi. Lúc đó rất sợ, tay run, vừa mở YouTube xem cách thay lốp, vừa lên Google hỏi ‘con gái có thay lốp xe được không?’”, chị kể.

Trong tình huống đó, một người dân ở gần đã dừng lại hỗ trợ. Với chị, đó chỉ là một trong nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi sống và làm việc nơi đất khách: “Nếu không ra nước ngoài, không va vấp, tôi sẽ không biết được mình có thể làm gì”.

Sau khoảng 6 tháng duy trì cường độ làm việc cao, chị nhận thấy sức khỏe bị ảnh hưởng và quyết định giảm bớt công việc. Hiện tại, chị duy trì hai công việc chính. Buổi sáng, chị làm đóng gói tại kho hàng - công việc đòi hỏi di chuyển liên tục và đôi khi phải bốc vác những kiện hàng nặng hàng chục kg. Buổi chiều, chị làm công việc dọn dẹp tại một khách sạn gần nơi ở.

Chị Thuận làm việc tại khách sạn ở Úc (Ảnh: NVCC).

Khác với trước, chị không nhận thêm ca tối hay làm việc cuối tuần, dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. “Hiện tại, ngoài công việc, tôi muốn tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn. Một cuối tuần lý tưởng là được trò chuyện cùng bạn bè và tự tay nấu những món mình yêu thích”, chị nói.

Với mức thu nhập hiện tại dao động từ 110-150 triệu đồng mỗi tháng, sau khi chi khoảng 30 triệu đồng cho sinh hoạt và các chi phí bắt buộc, chị có thể tích lũy hơn 80 triệu đồng.

Sau hành trình thử sức với nhiều công việc, chị Thuận cho rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở trải nghiệm. Việc sống tại một quốc gia khác, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa giúp chị hiểu rõ hơn về bản thân và khả năng thích nghi.

Theo chị, Úc vẫn mở ra nhiều cơ hội cho lao động nước ngoài, nhưng điều quan trọng là giữ tinh thần cầu tiến, không ngại khó và biết cân bằng giữa công việc với sức khỏe để duy trì cuộc sống lâu dài.

Mai Duyên