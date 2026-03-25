Lắp camera quay lén, nhân viên phát hiện sếp rải... lông lên bàn làm việc

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ việc xảy ra tại một công ty ở Incheon. Nạn nhân (gọi là A.) cho biết từ tháng 8 năm ngoái, cô liên tục phát hiện lông cơ thể xuất hiện trên bàn làm việc của mình.

Ban đầu, A. cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, tình trạng này lặp lại nhiều lần trong tuần, với lông xuất hiện ở nhiều vị trí như miếng lót chuột, khe laptop, thậm chí cả trong túi áo đồng phục treo trên ghế.

Cấp trên lén rải lông lên bàn làm việc khiến nữ nhân viên khiếp sợ (Ảnh: JTBC).

Không thể xác định nguyên nhân, A. đã lắp camera tại bàn làm việc. Một ngày, trước giờ làm khoảng 10 phút, hệ thống gửi cảnh báo. Khi kiểm tra, cô phát hiện bàn lại bị rải lông và lập tức xem lại video.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông trung niên bước vào văn phòng, rải lông lên bàn của A. rồi rời đi. Sau đó, người này quay lại và có hành động chà tay lên chuột máy tính.

Danh tính người này được xác định là B., cấp trên trực tiếp của A. và là lãnh đạo cấp cao trong công ty. Do lo ngại “đụng chạm” đến sếp, A. ban đầu do dự tố cáo nhưng sau đó vẫn quyết tâm báo sự việc tới bộ phận nhân sự.

Công ty đã nhanh chóng xử lý sự việc bằng cách tách A. sang bộ phận khác.

Sau khi A. chuyển vị trí làm việc, B. thừa nhận hành vi của mình nhưng không đưa ra được lý do cụ thể. Người này sau đó đề nghị được tự nguyện nghỉ việc kèm điều kiện vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, đồng thời tìm cách đưa cho A. khoản tiền bồi thường 3 triệu won (tương đương khoảng 52,8 triệu đồng). Song đề nghị này không được chấp nhận.

Tháng 1 năm nay, A. đã nộp đơn khởi kiện B. với 4 cáo buộc, gồm vi phạm luật xử phạt tội phạm tình dục, vi phạm luật chống theo dõi, xúc phạm danh dự và phá hoại tài sản.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát chỉ chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát với duy nhất tội danh phá hoại tài sản.

Cơ quan chức năng cho rằng không có tiếp xúc cơ thể trực tiếp hay hành vi quấy rối rõ ràng và việc tiếp cận bàn làm việc chưa đủ yếu tố cấu thành hành vi quấy rối dựa trên quyền lực.

Các cáo buộc còn lại cũng không được chấp nhận, với lý do nạn nhân không nhận biết hành vi trong thời gian xảy ra và không có thêm hành vi tiếp cận sau khi hai bên bị tách riêng.

Không đồng tình với kết quả này, A. cho biết sẽ yêu cầu điều tra lại. Cô chia sẻ sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, khiến cô phải dùng thuốc ngủ và thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Nạn nhân bày tỏ mong muốn trường hợp của mình sẽ góp phần làm rõ hơn các hành vi quấy rối, bạo lực tinh thần tại nơi làm việc trong tương lai.