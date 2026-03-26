Nhóm lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ, 30/4-1/5

Nhận thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 kéo dài 8 ngày liên tiếp, anh V.Đ.T. lên kế hoạch về quê cùng gia đình dịp này.

9 năm làm nhân viên tại một công ty về mảng xuất bản có khoảng 40 người (ở Hà Nội), anh cho biết đơn vị này rất quan tâm đến chế độ, chính sách có lợi cho lao động.

Theo thông báo lịch nghỉ với cán bộ, công chức, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp. Còn Dịp nghỉ lễ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Tuy nhiên, người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4. Từ thực tế này, công ty của anh T. đã lên kế hoạch nghỉ liên tiếp, đồng thời sẽ thực hiện đi làm bù để tạo thuận lợi cho người lao động. Cụ thể, người lao động của công ty sẽ được nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5.

Theo anh T., mỗi tháng anh được nghỉ 2 ngày thứ bảy. Vì vậy, người lao động của công ty sẽ thực hiện làm bù vào 2 ngày này của tháng 3 và tháng 4.

Sau khi lấy ý kiến rộng rãi về phương án nghỉ này, toàn bộ người lao động trong công ty rất đồng thuận. Được nghỉ dài ngày gần bằng dịp Tết Nguyên đán, anh về quê Hưng Yên sum vầy cùng gia đình, bạn bè và chưa có kế hoạch khác.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc tế lao động với cán bộ, công chức, viên chức (Thiết kế: Khương Quỳnh).

Bên cạnh đó, một số công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) cũng linh hoạt bố trí ngày làm bù để người lao động được nghỉ dài ngày. Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam Đỗ Danh Giáp cho biết, công nhân công ty được nghỉ 9 ngày liên tiếp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5. Phương án này đã được xây dựng, phê duyệt và thông báo rộng rãi đến toàn bộ công nhân, lao động vào cuối năm 2025.

"Khi xây dựng kế hoạch làm việc của năm 2026, chúng tôi đã thống nhất về số ngày nghỉ dịp này để công nhân có thời gian nghỉ ngơi cũng như nhà máy chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của mình", ông Giáp thông tin.

Hơn 1.500 lao động của công ty sẽ được nghỉ từ ngày 25/4 đến hết 1/5. Người lao động sẽ sử dụng phép năm để nghỉ 1 ngày và làm bù 1 ngày để có 9 ngày nghỉ liên tiếp.

Theo vị Chủ tịch công đoàn công ty, nhiều công nhân, lao động làm việc tại đây đến từ các tỉnh, thành khác phía Bắc. Vì vậy, nhân dịp lễ này, công ty muốn tạo điều kiện thuận lợi về họ được trở về quê cùng gia đình, con cái dài hơi hơn. Bên cạnh những ngày làm việc miệt mài, họ có quãng thời gian nghỉ tái tạo sức lao động. Vì vậy, quyết định này của công ty được công nhân, lao động rất hưởng ứng.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Với việc 24/11 hằng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam và sẽ trở thành ngày nghỉ lễ, số ngày nghỉ trong năm 2026 chạm mức 26 ngày, tính cả ngày nghỉ hằng tuần liền kề.