Kiện toàn chức danh kế toán trưởng ở hơn 100 đơn vị trước 31/3

Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức bộ máy kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, ngày 24/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã khẩn trương kiện toàn nhân sự kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

Trước đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã có báo cáo ghi nhận số liệu thực tế Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX, tính đến cuối năm 2025, toàn TP có 105 cơ quan, đơn vị bố trí kế toán chưa đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, trong đó khối Nhà nước chiếm 72 trường hợp và khối Đảng là 33 trường hợp. Dù cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn, nhưng tính đến hết ngày 26/2, mới chỉ có 46/105 đơn vị thực hiện đúng quy định.

Cụ thể, khối Nhà nước mới hoàn thành được 31 trường hợp và khối Đảng đạt 15 trường hợp.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trước vấn đề này, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc bổ nhiệm nhân sự đủ điều kiện pháp lý chậm nhất vào ngày 31/3.

Lãnh đạo thành phố quán triệt, các đơn vị tuyệt đối không bố trí, bổ nhiệm những trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định của pháp luật về kế toán. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sai phạm hoặc chậm trễ kéo dài.

Để đảm bảo công tác tài chính - ngân sách không bị gián đoạn, UBND TP Cần Thơ cũng đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để rà soát, điều động nhân sự. Trong trường hợp chưa đảm bảo nguồn nhân sự tại chỗ, các cơ quan cần khẩn trương xem xét thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ được giao giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.