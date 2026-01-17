Những chính sách bảo hiểm y tế mới có lợi cho người dân

Từ năm 2026, người dân TPHCM được hưởng thêm nhiều quyền lợi BHYT (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, từ năm 2026, người tham gia BHYT sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi hơn với hàng loạt chính sách ưu đãi.

Đầu tiên là những ưu đãi từ Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại Điều 2 Nghị quyết số 261, Quốc hội đã quyết nghị mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Theo đó, nhà nước sẽ thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ BHYT và việc tăng mức đóng BHYT. Chủ trương này được thể hiện qua 3 nội dung cụ thể.

Thứ nhất, từ ngày 1/1, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Thứ hai, tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Thứ ba, Quỹ BHYT chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Ngoài các chính sách chung triển khai trên toàn quốc, một số địa phương còn có chính sách hỗ trợ thêm cho người dân sinh sống trên địa bàn, tùy vào điều kiện kinh tế - xã hội.

Tại TPHCM, HĐND Thành phố đã quyết nghị đồng ý hỗ trợ thêm mức đóng để người từ 65 tuổi trở lên và học sinh được tham gia BHYT miễn phí. Mức hỗ trợ thêm này do ngân sách thành phố chi trả.

Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, năm 2026 có nhiều thay đổi về quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT. Do đó, dự báo số lượt khám chữa bệnh BHYT sẽ tăng cao so với năm 2025, kèm theo đó là chi phí khám chữa bệnh BHYT cũng sẽ tăng, ước tính mức tăng là khoảng 15-18% so với năm 2025.