Khởi nghiệp ngẫu hứng, nhóm IT thất nghiệp giành đơn hàng 5 triệu USD

Là ông chủ một công ty công nghệ vừa và nhỏ với tuổi đời 15 năm tại Việt Nam, anh Đỗ Chí Cường cùng cộng sự của mình đã chèo lái con thuyền vượt qua nhiều bão táp để tìm chỗ đứng, khẳng định tên tuổi trên thị trường.

Đến nay, anh vẫn tự hào "đứa con tinh thần" của mình chưa một lần phải đi vay ngân hàng. Công ty hiện tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn cho hơn 150 nhân sự.

Nhìn lại năm 2024 đầy khó khăn với thị trường việc làm ngành IT (công nghệ), anh Cường cũng đôn đáo đi tìm việc cho công ty. Sau khi ký được hợp đồng với một đơn vị lớn, anh mới có thể thở phào khi đủ việc cho anh em làm đến tháng 9. Khi bị dồn vào chân tường, anh tin "may mắn luôn do mình".

"Ông trùm" nhân sự

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, chàng trai 22 tuổi khi ấy hăm hở đầu quân cho một tập đoàn công nghệ lớn. Suy thoái kinh tế ập tới, bạn bè của anh Cường cũng khó thoát cảnh mất việc, bị sa thải.

Lúc này, thị trường IT nhỏ bé, kỹ sư IT 26 tuổi ngẩn ngơ nghĩ: "Khi nghỉ việc thì bạn bè của mình sẽ làm gì?"

Anh bèn gom 6-7 người và chủ động đi tìm khách hàng, tạo việc làm cho nhóm bạn thất nghiệp. Mọi người từng nhảy cẫng lên khi được một công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam đặt hàng. Công ty bạn có yêu cầu đặc biệt là doanh nghiệp phải có kinh nghiệm làm cho đối tác Nhật.

Có 4 năm kinh nghiệm làm cho tập đoàn lớn, yêu cầu trên của khách hàng đúng là thế mạnh của nhóm bạn trẻ. Trong quá trình làm việc, khi đối tác cần xuất hóa đơn, anh Cường cùng cộng sự nghĩ đến việc thành lập công ty chuyên về phái cử nhân lực IT, gia công phát triển sản phẩm phần mềm.

Lý do bắt đầu khởi nghiệp năm 2009 của anh Cường đến một cách tự nhiên như vậy chứ không có "kịch bản" từ trước. Những chàng trai xuất thân từ vùng quê nghèo khó lập nghiệp dựa trên thực lực, chuyên môn tốt, không hề có người đỡ đầu, chỉ lối.

Sản phẩm làm tốt, khách hàng ưu ái. Đơn hàng đến với công ty ngày càng nhiều. Sau 3 năm hoạt động, anh Cường mang về cho công ty những hợp đồng lên đến cả triệu USD với 80 người thực hiện các dự án trong 4 năm.

Bấy giờ, anh Cường được mọi người yêu mến gọi tên "ông trùm nhân sự" bởi công ty thực hiện dịch vụ phái cử lao động tới các công ty công nghệ thông tin lớn trên cả nước. Chiến lược ngách này giúp đơn vị đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân sự lúc bấy giờ.

Một điểm đặc thù với công ty là thời gian hoàn thành các dự án ngắn, anh Cường cho rằng nếu không áp dụng chiến lược trên thì lãi dự án chưa chắc đủ "nuôi" nhân sự trong thời gian dài. Vì vậy, anh cố gắng "không để nhân sự nào ngồi chơi".

Anh Cường nhớ lại, năm 2016-2017 có thể nói là giai đoạn thịnh vượng nhất, công ty tạo việc làm cho gần 500 nhân sự. Thời điểm này, công ty khẳng định vị thế là "ông lớn" trong nhóm doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ.

Chính vì vậy, chỉ sau 4 năm khởi nghiệp, năm 2013, ông chủ 30 tuổi từng tiết lộ nắm trong tay 7 triệu USD tiền mặt, trở thành một trong những gương mặt khởi nghiệp sáng giá lúc bấy giờ.

Luôn tan làm lúc 17h

Dù gặt hái không ít thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin, song trong quá trình khởi nghiệp của mình, anh Cường vẫn nuối tiếc khi không phát triển đến cùng sàn tuyển dụng A-B. Phần mềm này đã được viết, hoàn thành năm 2015. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, tháng 12/2023 anh và cộng sự mới cho ra mắt sản phẩm.

Sàn tuyển dụng này kết nối giữa người sử dụng (bên A) và người lao động (bên B) nhưng khác biệt với việc tuyển dụng truyền thống. Trong sự kết nối này, nhóm phụ trách đứng ra thương lượng, đàm phán với doanh nghiệp và ứng viên.

Ở đây, bên cạnh việc doanh nghiệp tuyển được nhân sự, bản thân người lao động đi tìm việc cũng được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đàm phán.

Anh Cường cho biết, ứng dụng hiện chạy thử trong lĩnh vực IT với dữ liệu là khoảng 70.000 CV (hồ sơ nhân sự). CEO 8x đang chờ đợi nhà đầu tư có cùng mối quan tâm để phát triển mạnh mẽ ứng dụng này trong thời gian tới.

Làm sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng vị giám đốc công ty công nghệ lại dành sự quan tâm đặc biệt với giáo dục. Anh luôn ấp ủ ước mơ được lan tỏa niềm yêu thích học hành đến học trò cả nước, đồng thời tạo một không gian kết nối nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh dễ dàng hơn.

Đó là lý do thôi thúc anh xây dựng, cho ra mắt sản phẩm công nghệ giáo dục 4.0 với tham vọng có thể phát triển rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục.

Đến nay, anh Cường vẫn cho rằng mình có duyên với công việc giảng dạy. Ngoài là CEO một công ty công nghệ, sở hữu sản phẩm về công nghệ giáo dục hiện đại, anh còn miệt mài đứng lớp, kèm cặp nhiều thế hệ học sinh.

Mối duyên đến với giáo dục của anh chính là hành trình đồng hành, kèm cặp các con học. Những bài giảng hấp dẫn của anh khiến các con yêu môn Toán và từ đó lan tỏa ra cộng đồng, những phụ huynh có con học cùng.

Động cơ không phải là tiền bạc mà vì đam mê với nghề dạy học, anh sẵn sàng chạy khắp Hà Nội giờ kẹt xe để kịp các buổi dạy. Anh coi đây là một lựa chọn để thỏa mãn đam mê.

Một mình làm nhiều công việc cùng một lúc, ít ai biết anh Cường vẫn giữ nguyên tắc tan làm vào 17h mỗi ngày. Rời công sở, những muộn phiền, buồn vui trong công việc đều được bỏ lại sau cánh cửa. Trở về nhà, anh trở thành ông bố đơn thuần, cùng học, cùng chơi với các con.

"Tôi luôn cố gắng làm tròn cả 3 vai, khi là giám đốc, lúc là thầy giáo và trở về làm người cha, người chồng. Có những thời điểm cần phải chiến đấu cật lực cho công việc, thời điểm khác tôi lại buông hết để quan tâm chuyện học hành của con, rồi cả dành thời gian... chơi hết mình nữa", anh Cường cười xòa.

"Ông trùm nhân sự" không nhận bản thân là người xuất sắc, nhưng khẳng định mình đặc biệt. Khi đã đam mê, yêu thích, anh cố gắng đi đến cùng, chứng minh bằng mọi giá. "Thành công không đến ngẫu nhiên mà phía sau thành công của mỗi người là cả một quá trình nỗ lực", vị giám đốc tâm niệm.

Hàng chục năm qua, anh cũng duy trì nền nếp làm việc khuya, thường đến 2h hôm sau để có sự tĩnh tại, tập trung nhất. Dù nỗ lực, kiên trì để thành công, "ông trùm" khẳng định không coi tiền bạc là điều quan trọng nhất. Với anh, khi có một gia đình hạnh phúc, con cái học hành nền nếp, lo được việc làm, đời sống cho 150 con người xung quanh, anh tự nhận "đã tạm hài lòng".

Ủng hộ chí hướng, phong trào khởi nghiệp của lớp nhân sự trẻ hiện nay, anh Cường chỉ rõ, muốn có cách biệt tài chính so với mặt bằng chung xã hội thì phải làm chủ vì người làm thuê buộc phải tuân theo mức định giá sức lao động của thị trường. CEO lưu ý trước khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp, nhân sự trẻ phải xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để lựa chọn hướng đi đúng.