Quốc gia NATO: Châu Âu có thể thắng Nga trong chạy đua vũ trang

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố, châu Âu quyết tâm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về an ninh của chính mình. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng Liên minh châu Âu (EU) có khả năng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang mà ông cáo buộc do Nga khơi mào.

Trong bài phát biểu khi đến dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ, ông tuyên bố: "Hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Tôi muốn nói đến cả các đề xuất của Ủy ban châu Âu và sự quyết tâm của tất cả các đồng cấp của tôi tại Paris và London ngày hôm qua. Mọi người đều quyết tâm đối mặt với thách thức này (tăng cường năng lực quốc phòng)".

Ông Tusk nhận định, sự kiện này có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với châu Âu trong việc củng cố quốc phòng, phát triển ngành công nghiệp vũ khí và đối phó với thách thức do Nga đặt ra.

Ông nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận về việc tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu đã diễn ra trong một thời gian dài.

Ông Tusk cho rằng cuộc chiến ở Ukraine, sự thay đổi trong lập trường của chính quyền Mỹ đối với châu Âu và trên hết là cuộc chạy đua vũ trang "do Nga châm ngòi" đang đặt ra những thách thức mới cho châu Âu.

"Châu Âu phải đối mặt với thách thức này và phải chiến thắng. Tôi tin chắc rằng Nga sẽ thua trong cuộc chạy đua vũ trang, giống như Liên Xô đã từng thất bại trong một cuộc đua tương tự 30 năm trước", Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh.

Ông bổ sung rằng điều này sẽ giúp ngăn chặn một cuộc xung đột lớn hơn.

"Hôm nay, châu Âu đã sẵn sàng hành động vì an ninh. Chúng ta chuẩn bị trang bị vũ khí nhanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn so với Nga. Không có lý do gì để quá lạc quan vào lúc này, nhưng tôi tin rằng đây là một bước ngoặt, bởi châu Âu đã nhận thức được trách nhiệm mà mình gánh vác", ông nói thêm.

Nga chưa bình luận về nhận định của Ba Lan.

Ngày 4/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã giới thiệu chương trình ReArm Europe, có thể huy động tới 800 tỷ euro (866 tỷ USD) cho quốc phòng của châu Âu.

Bà Von der Leyen tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh an ninh EU đang diễn ra vào một "thời điểm bước ngoặt" đối với châu Âu, nơi phải đưa ra các quyết định nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và củng cố Ukraine.

"Trong thời điểm đặc biệt, chúng ta cần có những biện pháp đặc biệt. Đây là một bước ngoặt đối với châu Âu, và Ukraine là một phần của gia đình châu Âu của chúng ta, đây cũng là một bước ngoặt đối với Ukraine. Châu Âu đang đối mặt với một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu, vì vậy châu Âu phải có khả năng tự bảo vệ mình, cũng như đặt Ukraine vào vị trí có thể tự vệ và thúc đẩy một nền hòa bình bền vững và công bằng", bà tuyên bố.

"Chúng ta muốn có hòa bình thông qua sức mạnh, và đó là lý do tại sao hôm nay tôi trình bày trước các nhà lãnh đạo kế hoạch ReArm Europe, kế hoạch cung cấp tới 800 tỷ euro để đầu tư vào quốc phòng", bà nói thêm.

Bà nhấn mạnh rằng điều này sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia châu Âu đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp quốc phòng của chính họ, cũng như sản xuất vũ khí cho Ukraine ngay tại Ukraine và mua vũ khí hỗ trợ Kiev.