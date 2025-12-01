Đơn hàng dồi dào, doanh nghiệp lên phương án thưởng Tết 2026 xứng đáng

Là đơn vị sản xuất linh kiện điện, điện tử, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) Đỗ Danh Giáp cho biết năm nay tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Công nhân có việc làm đều đặn.

Dịp cuối năm, đại diện công đoàn cho biết đơn vị đang xây dựng phương án thưởng Tết cho 1.600 người. Mức thưởng dự kiến tương đương những năm trước, khoảng 2 tháng lương cơ bản.

Theo ông Giáp, khoản thưởng Tết có ý nghĩa quan trọng, động viên công nhân, lao động gắn bó với công ty. Vì vậy, đơn vị cũng xây dựng phương án thưởng không thấp hơn mọi năm.

Cũng trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden (Bắc Ninh) Nguyễn Văn Tân cho biết, 7.000 công nhân của công ty đều được ghi nhận tháng lương 13 trong thỏa ước lao động. Theo đó, dịp cuối năm người lao động sẽ được thêm 1 tháng lương cơ bản.

Nhiều đơn vị đã lên phương án thưởng Tết cho người lao động (Ảnh minh họa: Văn Quang).

Ông Tân thông tin, vừa qua tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty tốt, đơn hàng dồi dào. Người lao động có công ăn, việc làm ổn định.

Mặt khác, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (Bắc Ninh) Nguyễn Văn Chí cho biết hiện nay công ty cũng chưa tổ chức cuộc họp nào bàn thảo về vấn đề thưởng do năm nay Tết Nguyên đán đến muộn.

Vị này thông tin có thể giữa tháng 12 mới bắt đầu xây dựng phương án thưởng cho người lao động của công ty.

Mới đây, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, quan hệ lao động và phương án thưởng Tết dịp cuối năm.

Đặc biệt, Bộ yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026; tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/12.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, thưởng Tết là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp luôn bố trí khoản thưởng dịp cuối năm để động viên, giữ chân người lao động tiếp tục gắn bó với đơn vị của mình.

Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc bằng các hình thức khác.