Đám cưới đặc biệt với lời hứa “sẽ để em được mặc áo cô dâu"

11 cặp đôi công nhân chung ngày hạnh phúc trong đám cưới đặc biệt

Ngày 28/12 trở thành một ngày đặc biệt của anh Phan Thế Quyền (SN 1988, trú xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Sau 5 năm yêu nhau, 4 năm chung sống và có với nhau một thiên thần nhỏ, vợ chồng anh mới có đám cưới đúng nghĩa.

Ngày vui càng đặc biệt hơn khi vợ chồng anh Quyền đám cưới cũng có 10 cặp cô dâu chú rể khác đồng thời diễn ra trong cùng một hôn trường.

Vợ chồng anh Quyền và con trai trong ngày đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lam).

Khoảnh khắc thấy vợ trong chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm lộng lẫy, anh Quyền bỗng lóng ngóng. Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe, xúc động vì lời hứa “sẽ để em được mặc áo cô dâu, có đám cưới đúng nghĩa” nay đã trở thành hiện thực.

Anh Quyền gặp chị Lương Thị Hòa (SN 1993, quê xã Quế Phong, Nghệ An) năm 2000 và nhanh chóng nảy nở tình cảm. Khi quyết định gắn bó với nhau thì dịch Covid-19 xảy ra. Dịch tạm lắng, bố anh Quyền qua đời vì bạo bệnh. Theo phong tục, anh chưa thể tổ chức đám cưới.

Ngày anh đón chị Hòa về làm vợ, chỉ có mấy mâm cơm đơn sơ mời anh em họ hàng hai bên. Khi con cứng cáp, chị Hòa xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH Luxshare (khu công nghiệp Vsip, xã Hưng Nguyên), còn anh Quyền lái xe thuê ở Lào, 3-4 tháng mới về.

Gánh nặng cơm áo, nợ nần rồi thuốc thang chạy chữa cho bố nên kế hoạch đám cưới của anh Quyền cứ lùi dần. Dù chị Hòa chưa một lần bóng gió xa xôi, nhưng anh Quyền luôn canh cánh trong lòng về lời hứa để vợ một lần được khoác áo cô dâu.

“Chắc chắc tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình nhưng hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã giúp tôi làm điều đó sớm hơn”, anh Quyền tâm sự.

Nụ cười hạnh phúc của cô dâu Thu Hà bên hai người đàn ông đặc biệt của mình trong ngày cưới (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng như vợ chồng anh Quyền, vợ chồng chị Lê Thị Thu Hà, công nhân Công ty TNHH Goertek Microelectronic Vina, Khu công nghiệp WHA, xã Thần Lĩnh, Nghệ An và anh Trần Văn Phi cũng đã có một đám cưới viên mãn, ấm áp.

Cô dâu Thu Hà đã nhiều lần không kìm được nước mắt bởi niềm mong mỏi bấy lâu nay mới trở thành sự thật.

Năm 2022, khi chị Hà và anh Phi lên kế hoạch cho đám cưới của mình thì liên tiếp biến cố xảy ra. Bố đẻ chị Hà bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối và qua đời không lâu sau đó. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, bố anh Phi bị tai biến phải nằm một chỗ, còn mẹ anh phải phẫu thuật loại bỏ khối u.

Gánh nặng kinh tế càng chồng chất lên đôi vai của cặp vợ chồng công nhân nghèo này khi cậu con trai nhỏ có dấu hiệu tự kỷ. Bởi vậy một đám cưới, một lần khoác áo cô dâu của chị Hà càng trở nên xa vời...

“Tôi thực sự xúc động, không biết nói gì hơn. Với tôi, đám cưới này còn có ý nghĩa lớn lao hơn, nguồn động viên vợ chồng tôi tiếp tục đối mặt và vượt qua con đường còn nhiều chông gai phía trước”, chị Hà chia sẻ.

Khi cán bộ công đoàn là... chủ hôn

Ngày 28/12, đám cưới tập thể 11 cặp đôi công nhân đã diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình. Trong niềm vui ngày hạnh phúc chung của các cặp đôi công nhân, ánh mắt những cán bộ công đoàn vẫn lặng lẽ dõi theo từng khâu tổ chức, đảm bảo không xảy ra sai sót.

Suốt 2 tháng qua, cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An đã tập trung cao độ để chuẩn bị cho lễ cưới tập thể lần đầu tiên được tổ chức. Với họ, lễ cưới không chỉ là một nghi thức đơn thuần, mà là một chiến dịch chăm lo chưa từng có dành cho đoàn viên công đoàn.

Ông Kha Văn Tám trong vai trò chủ hôn của lễ cưới đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lam).

Cùng với việc lựa chọn hồ sơ đáp ứng điều kiện, cán bộ công đoàn vận dụng hết các mối quan hệ, khả năng để tìm nguồn tài trợ kinh phí, trang điểm, trang phục, phương tiện, nơi ăn chốn ở cho các cặp đôi và người thân của họ.

Công tác chuẩn bị đám cưới tập thể diễn ra trong bối cảnh giá vàng “nhảy múa” khiến ban tổ chức "toát mồ hôi" với món quà cưới 2 chiếc nhẫn dành cho mỗi cặp đôi.

Chứng kiến những cặp đôi công nhân vì nhiều lí do phải lỡ hẹn với đám cưới rơi nước mắt trong giây phút trao nhẫn, hoàn thành nghi thức cưới, các cán bộ công đoàn mới thở phào nhẹ nhõm kết thúc vai trò “chủ hôn”.

Các cặp đôi thực hiện nghi thức thả bóng bay như lời ước nguyện hạnh phúc thăng hoa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, 11 cặp đôi là mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện riêng nhưng điểm chung của họ là tình yêu gắn kết bền chặt, vượt qua nhiều khó khăn, rào cản của cuộc sống. Giữa bộn bề mưu sinh vất vả, một lễ cưới đủ đầy là điều không dễ dàng đối với những công nhân lao động này.

“Lễ cưới tập thể hôm nay không chỉ là một nghi lễ hôn nhân, mà còn là lời khẳng định rằng trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức công đoàn.

Chúng tôi tin rằng, từ lễ cưới giản dị nhưng ấm áp này, người lao động sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh, động lực gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức và cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Kha Văn Tám nhấn mạnh.