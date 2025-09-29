Doanh nghiệp gặp khó khi nộp hồ sơ cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động do Bộ Nội vụ tổ chức mới đây tại TPHCM, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) đã trình bày một số thắc mắc liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Người nước ngoài dạy học tại TPHCM (Ảnh minh họa: Hoài Nam).

Theo quy định cũ (Nghị định 152/2020/NĐ-CP), giấy khám sức khỏe cho người lao động nước ngoài do cơ quan tổ chức nước ngoài khám, chữa bệnh, nằm trong hồ sơ xin cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động… chỉ được sử dụng khi được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có công chứng chứng thực, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

Mới đây, khi Nghị định 219 được ban hành, giấy khám sức khỏe được yêu cầu phải do cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tại Việt Nam cấp, trừ trường hợp kết quả đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Với giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chỉ được chấp nhận khi giữa Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, đồng thời thời hạn sử dụng không quá 12 tháng kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, hiện Bộ Y tế vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Điều này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, đặc biệt là với người lao động nước ngoài đã chuẩn bị giấy khám sức khỏe theo quy định cũ.

Bên cạnh đó, hộ chiếu trong các loại hồ sơ liên quan đến giấy phép của lao động nước ngoài cũng chưa được quy định rõ là bản gốc hay bản sao.

“Vậy có biện pháp linh động nào tương tự để giải quyết vấn đề trên?”, đại diện Kocham thắc mắc.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên (Bộ Nội vụ) cho hay, trong quá trình khảo sát, đơn vị đã ghi nhận và nắm bắt các vướng mắc như đại diện Kocham phản ánh.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên (Ảnh: Nguyễn Vy).

Hiện một số địa phương như Bắc Giang, Quảng Ninh… đã linh hoạt hỗ trợ, cho phép doanh nghiệp tạm thời nộp giấy khám sức khỏe của lao động nước ngoài theo quy định cũ. Một số nơi yêu cầu doanh nghiệp phải có kèm cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bổ sung giấy tờ phù hợp trong thời gian nhất định.

Trước mắt, trong việc thực hiện Nghị định 219, Phó Cục trưởng cho rằng các địa phương có thể tạm thời xem xét, linh hoạt tạo điều kiện như trên.

“Về lâu dài, Cục đang phối hợp với Bộ Y tế để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời dự thảo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Y tế nhằm sớm có hướng dẫn chính thức. Các giải pháp được xây dựng trên tinh thần doanh nghiệp nào cũng được hỗ trợ giải quyết như nhau, tránh cơ chế xin – cho”, Phó Cục trưởng trả lời.

Liên quan đến hộ chiếu trong hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động, quy định hiện chưa nêu rõ phải nộp bản gốc hay bản sao. Điều này cũng khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng khi thực hiện thủ tục.

Theo bà Quyên, chỉ cần hộ chiếu còn thời hạn, doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp bản sao y chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. Văn phòng Chính phủ cũng đã có Công văn số 8835 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và liên thông dữ liệu.