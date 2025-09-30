Từ 1/4/2027, lao động nước ngoài tại Nhật được hưởng thêm hỗ trợ gì?

Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua chính sách “tuyển dụng phát triển kỹ năng” nhằm khởi động hệ thống cấp phép cư trú mới. Chính sách này sẽ được triển khai từ tháng 4/2027.

Mục đích hướng đến là thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực nước ngoài một cách có hệ thống và đảm bảo họ gắn bó lâu dài với môi trường tại Nhật Bản.

Lao động nước ngoài tại Nhật Bản (Ảnh: Nikkei).

Theo đó, hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật hiện hành sẽ bị bãi bỏ. Các ngành nghề thuộc phạm vi điều chỉnh của chế độ mới sẽ được đồng bộ với danh mục nghề nghiệp thuộc chương trình kỹ năng đặc định đã áp dụng từ năm 2019.

Lao động nước ngoài sẽ được đào tạo 3 năm để nâng cao kỹ năng sao cho đạt trình độ tương đương tư cách lưu trú kỹ năng đặc định loại 1, cho phép làm việc tại Nhật tối đa 5 năm.

Người lao động còn được phép thay đổi nơi làm việc nếu đáp ứng một số điều kiện như chuyển việc trong cùng ngành, đáp ứng tiêu chí của bài kiểm tra kỹ năng, năng lực tiếng Nhật.

Các công ty ở khu vực nông thôn được phép tiếp nhận số lượng thực tập sinh nước ngoài gấp 3 lần so với quy định tiêu chuẩn. Các công ty ở khu vực đô thị sẽ phải tuân theo quy định khắt khe hơn.

Quy định này sẽ giúp giảm “dòng chảy” nhân tài từ các vùng nông thôn, duy trì sự phân bổ cân bằng giữa các vùng.

Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật được triển khai lần đầu từ năm 1993, hướng đến tiếp nhận thực tập sinh đến từ các nước đang phát triển và tạo cơ hội cho họ tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới. Tuy nhiên, hệ thống này thường bị các công ty địa phương sử dụng như một công cụ tuyển dụng lao động giá rẻ. Điều này dẫn đến thực trạng vi phạm nhân quyền, quỵt lương, bóc lột sức lực của lao động nước ngoài.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Đài Loan đang triển khai nhiều chính sách tiếp nhận nhân lực nước ngoài, tăng sự cạnh tranh về tuyển dụng nhân tài. Sức hấp dẫn kinh tế tương đối của Nhật Bản đối với người nước ngoài đang giảm sút, với tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người bị Hàn Quốc vượt qua vào năm 2022.

Vì vậy, Nhật Bản cần cải cách hệ thống mạnh mẽ ngay lập tức để trở thành quốc gia được nhân tài từ nước ngoài lựa chọn là điểm đến.