Bị quỵt đơn hàng 13 triệu đồng, thợ lắp camera bất lực tháo thiết bị

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người thợ lắp camera tháo thiết bị tại quán ăn vặt ở TPHCM sau khi bị chủ quán quỵt tiền công. Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao, thu hút hơn 9,2 triệu lượt xem và khiến nhiều người bức xúc.

Chủ nhân đoạn clip là anh Nguyễn Nhạc Phi (31 tuổi, ngụ TPHCM), thợ lắp đặt camera. Anh cho biết sự việc xảy ra vào tuần trước, khi anh được công ty điều phối thi công đơn hàng trị giá hơn 13 triệu đồng.

Thợ lắp camera bị quỵt tiền, bất lực trèo lên để gỡ xuống (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

“Khoảng 15h, tôi đến nhà khách hàng để lắp 6 chiếc camera, đầu ghi, ổ cứng và cả máy chấm công. Tôi làm liên tục từ trưa đến tối mới xong. Nhưng khi hoàn thành và bàn giao, khách lại viện cớ hôm đó là mùng 1 âm lịch, kiêng trả tiền nên hẹn ngày hôm sau”, anh kể.

Lo lắng vì chưa thể bàn giao lại tiền cho công ty, sáng hôm sau anh Phi quay lại để nhận thanh toán. Tuy nhiên, vị khách tiếp tục khất sang buổi chiều, rồi lại dời thêm sang ngày hôm sau. “Suốt 3 ngày liền, họ cứ hẹn rồi tránh mặt. Chủ quán không xuất hiện, chỉ để nhân viên ra nói chuyện vòng vo. Lúc đó tôi biết mình đã bị quỵt tiền”, anh Phi bức xúc.

Vì không thể chờ đợi thêm, anh quyết định mang thang và đồ nghề đến quán, tự tay tháo toàn bộ camera và thiết bị đã lắp và mang về công ty.

“Dù nhân viên quán can ngăn, thuyết phục tôi liên hệ chủ quán nhưng tôi vẫn phải làm vậy. Mấy chiếc camera mới lắp vài ngày đã bị dầu mỡ bám đầy, công ty tôi đành chịu lỗ, thanh lý lại giá rẻ”, anh nói.

Theo anh Phi, những đơn hàng giá trị không quá lớn thường không được yêu cầu đặt cọc, nên thợ rất dễ gặp rủi ro.

“Làm nghề dịch vụ, đôi khi chỉ biết chịu thiệt. Mất công, mất sức mà chẳng nhận lại được gì”, anh thở dài.

Bức xúc trước sự việc, anh Phi đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo đồng nghiệp. Tuy nhiên, ngay sau đó, vị khách nói trên lại nhắn tin hăm dọa anh.

Anh Phi cho biết đã làm nghề hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên anh bị khách quỵt tiền. “Nghề lắp camera rất vất vả, thường phải leo trèo ở vị trí cao, trong nhà xưởng hay khu công nghiệp, nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Nhiều hôm mang đồ nghề nặng, chạy xe khắp nơi, có lần tôi còn bị tai nạn giao thông nhưng vẫn nén đau, cố làm nốt để kịp tiến độ,” anh kể.

Hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng bàn tán, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và khuyên anh Phi nên nhờ công ty hoặc cơ quan chức năng can thiệp, tránh tự giải quyết dễ dẫn đến tranh chấp không đáng có.