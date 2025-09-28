Bất chấp mưa bão, người dân vẫn đổ xô ra đồng kiếm “lộc trời”

Những ngày qua, ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về các sông, kênh rạch tại Đà Nẵng, kéo theo lượng lớn cá đồng. Đây là cơ hội để người dân địa phương ra đồng săn "lộc trời", vừa cải thiện bữa ăn gia đình, vừa kiếm thêm thu nhập.

Tại sông Cống Ba, một nhánh của sông Bà Rén (xã Xuân Phú), mực nước dâng cao hơn 1m so với bình thường. Con sông dài gần 1km, được kè dốc hai bên và bao quanh bởi đồng ruộng nên trở thành điểm lý tưởng cho người dân kéo lưới, quăng chài. Nhiều người đã tự làm cầu hoặc xây bậc bằng gạch để thuận tiện cho việc đánh bắt.

Bất chấp mưa gió, người dân vẫn ra đồng săn “lộc trời” (Ảnh: Ngô Linh).

Dù trời mưa gió, từ sáng sớm, ông Nguyễn Vân (62 tuổi, trú tại xã Duy Nghĩa) đã chạy xe máy mang theo lưới ra sông. Sau khoảng 10 phút thả lưới, ông kéo lên được vài con cá diếc.

Theo ông Vân, sau một buổi sáng làm việc, ông kiếm được gần 5kg cá đồng, đủ để cải thiện bữa ăn gia đình, biếu họ hàng và có thêm thu nhập.

Dù trời mưa gió, người dân vẫn đổ xô đi săn “lộc trời” (Video: Ngô Linh).

"Mưa lớn, nhiều loài cá từ các kênh thủy lợi, sông hồ theo dòng nước về. Mùa này, đặc sản cá đồng nhiều như cá lóc, cá diếc, cá rô, cua...", ông Vân chia sẻ.

Cùng trên sông Cống Ba, ông Trần Văn Lên (xã Xuân Phú) lại chọn cách đánh bắt bằng lưới chài. Với mỗi tay chài nặng 6-8kg, đòi hỏi người sử dụng phải có sức khỏe tốt.

Ông Lên khéo léo tung chài thành vòng tròn rộng lớn trên không trước khi tiếp nước. Sau vài phút ngâm chài, ông kéo lên được 3 con cá diếc cỡ 3-4 ngón tay.

"Từ sáng đến trưa, tôi bắt được gần 6kg cá các loại, bán tại chỗ cho thương lái được 530.000 đồng. Sau khi bán xong, tôi dự định kéo thêm một ít để về nấu ăn cho vợ con", ông Lên chia sẻ.

Người dân mang cá đồng đi bán hoặc cải thiện bữa ăn, biếu họ hàng (Ảnh: Ngô Linh).

Không chỉ sông Cống Ba, đoạn sông Lai Nghi (phường Điện Bàn Đông) cũng có gần chục người mang lưới, chài đến bắt cá.

Bà Hà Thị Minh (52 tuổi, trú tại phường Điện Bàn Đông) cho biết, từ sáng đến trưa, bà đã bán được hơn 1,5 triệu đồng tiền cá các loại do chồng và con trai bắt được trên sông Lai Nghi.

Theo bà Minh, giá cá dao động 50.000-80.000 đồng/kg đối với cá diếc, và 100.000-130.000 đồng/kg đối với cá lóc.

Thành quả sau một buổi săn “lộc trời” (Ảnh: Ngô Linh).

"Cá vừa đưa lên bờ chưa đầy 15 phút là hết sạch. Cá đồng mùa này nhiều trứng, được xem là đặc sản, nấu lên thơm, thịt mềm, vị béo ngậy", bà Minh nói.

Mùa mưa, dọc theo các cánh đồng trũng ngập nước hay những kênh nước sâu, không khí đánh bắt cá trở nên náo nhiệt. Tiếng cười nói, í ới gọi nhau khi kéo được những mẻ vó nhiều cá, tép, cua... tạo nên niềm vui và sinh kế cho nhiều người dân nơi đây.