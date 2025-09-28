Bỏng nặng suýt mất tất cả, cựu mẫu gây sốt với nghề mới

Vụ nổ khiến ngôi nhà của gia đình Tong hư hỏng nặng. Cha mẹ cô bị bỏng nặng hơn 70% cơ thể và từng phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực. Tong cũng bị bỏng 14% cơ thể, đặc biệt cô bị bỏng nặng ở đôi tay và gương mặt. Điều này khiến Tong phải dừng công việc làm chuyên viên trang điểm và người mẫu.

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi gia đình Tong trải qua biến cố nghiêm trọng. Cha mẹ cô vẫn cần điều trị để hồi phục. Tong bình phục nhanh hơn nhưng cô phải đối mặt với một thực tế là bản thân thành thất nghiệp, mất hết mọi thứ.

Tong Shiyao trước và sau khi trải qua vụ tai nạn nổ bình gas (Ảnh: SCMP).

Trong khi đó, chi phí điều trị sức khỏe của cả gia đình đã lên tới gần 1 triệu tệ (3,7 tỷ đồng). Cả gia đình cựu người mẫu cạn tiền, rơi vào cảnh nợ nần.

Trước tình cảnh khó khăn, Tong quyết định sản xuất nội dung trên mạng xã hội xoay quanh câu chuyện của chính gia đình mình. Cô kể về cách các thành viên hỗ trợ nhau trong hành trình hồi phục sau biến cố, cách cô đương đầu với những khó khăn, thử thách đặt ra trong cuộc sống hiện tại.

Là con một, Tong chịu áp lực phải trở thành chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho cha mẹ đã lớn tuổi. Việc chia sẻ hành trình hồi phục và cách để các thành viên trong gia đình dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống giúp Tong trở thành ngôi sao mới nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô hiện có hơn 190.000 lượt theo dõi.

Điều này giúp Tong có những cơ hội kiếm tiền từ mạng xã hội và nhận được sự quyên góp từ một bộ phận cư dân mạng. Hiện tại, Tong nhận quảng bá cho những sản phẩm và dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Cô hy vọng từ câu chuyện và những chia sẻ của bản thân, cô có thể giúp nhiều người có thêm kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tong là chỗ dựa của cha mẹ cả về vật chất và tinh thần sau biến cố (Ảnh: SCMP).

Tong khi còn là người mẫu (Ảnh: SCMP).

Tong cho biết trước khi trải qua biến cố, cô tự thấy bản thân vẫn còn nhiều nét "trẻ con", nhưng sau sự việc, cô buộc phải trưởng thành nhanh chóng vì đối diện với nhiều trách nhiệm và áp lực.

Điều may mắn đối với Tong là cả gia đình cô đang hồi phục tích cực, dần lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bạn trai cũng luôn ở bên để hỗ trợ cô vượt qua biến cố.

Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của Tong khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cảm động bởi tinh thần lạc quan, sự mạnh mẽ và kiên cường của cô gái giàu nghị lực.