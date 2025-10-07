Ám ảnh cảnh dắt xe lội nước, đội mưa, dân công sở Hà Nội nghỉ làm hàng loạt

Công ty linh hoạt cho nhân viên làm việc từ xa

Tiếng sấm rạch ngang trời, liên hồi dội xuống lúc tờ mờ sáng 7/10 khiến chị Nguyễn Thị Ngọc Anh giật mình tỉnh giấc. Vơ vội chiếc điện thoại, chị nhận được vô vàn thông báo cập nhật tình hình ngập lụt trên các tuyến phố của Hà Nội.

Hóa ra cả đêm qua, thành phố hứng chịu mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo). Mọi ngả đường đến phòng khám nơi chị làm việc ở khu vực phường Hà Đông đã ngập sâu, di chuyển rất khó khăn.

Không lâu sau đó, nữ nhân viên này cũng nhận được thông báo làm việc online từ phía đơn vị của mình. "Nếu phòng khám không cho nghỉ có lẽ tôi cũng phải xin nghỉ không lương vì xung quanh nhà tôi đã ngập sâu ngang đầu gối, không thể di chuyển ra ngoài", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Người dân chật vật di chuyển trên đường (Ảnh: HL).

Đây là lần đầu tiên khu đô thị Cây Quýt mà chị sinh sống ngập sâu đến vậy. Chị Ngọc Anh cho biết, 1 tuần trước khi Hà Nội có tới hơn 80 điểm chìm sâu trong biển nước do mưa hoàn lưu của bão 10 thì khu vực nhà chị may mắn vẫn an toàn.

Đến cơn bão số 11 này, không ngờ, chỉ sau 1 đêm mưa lớn, nhiều hộ dân trong khu đô thị cũng phải sống chung với cảnh nước dâng cao, ngập khắp các ngả đường nội khu.

Theo chị Ngọc Anh, đơn vị nơi chị công tác thường xuyên cập nhật thời tiết để đưa ra phương án làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên làm việc online khi thấy tình hình Hà Nội "thất thủ" do mưa lớn.

Nhờ vậy, các nhân viên trong đơn vị đã chủ động công việc của mình, hạn chế những rủi ro có thể xảy đến khi di chuyển trên đường mưa lớn, sấm chớp và ngập sâu.

Nghe bạn bè kể về những câu chuyện "dở khóc, dở cười" khi di chuyển trong đợt ngập nặng nề 1 tuần trước đây, chị Nguyễn Thị Huyền Trang - kế toán tại một tổ chức phi Chính phủ nằm trên đường Tố Hữu - vẫn còn ám ảnh.

Cảnh ùn tắc kéo dài 6-8h chôn chân trên đường, xe máy phải đi sửa chữa hết tiền triệu do ngập nặng... ngổn ngang trong đầu chị. Vì vậy, đợt ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, chị Trang rất chăm chỉ theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết để đưa ra quyết định có nên đi làm hay không.

Lối đi tại chung cư nhà chị Huyền Trang đã mênh mông nước (Ảnh: Hoa Lê).

Bởi, chị sinh sống ở chung cư Gemek1 (xã An Khánh) vốn là rốn ngập của khu vực này. Hơn nữa, quãng đường 7-8km di chuyển từ nhà đến nơi làm việc nằm trên đường Tố Hữu cũng gặp rất nhiều điểm ngập sâu.

"Rất may, đơn vị tôi làm việc cũng thường xuyên theo dõi những thay đổi của thời tiết để ra quyết định gửi đến toàn bộ nhân viên. Đêm qua, sếp cũng đã chủ động trao đổi với chúng tôi nếu mưa to, gió lớn thì có thể ở nhà. Còn lại trời quang, mây tạnh vẫn đến công sở làm việc bình thường", chị Trang cho biết.

Sáng nay, chị Trang thấy trời đen kịt, mưa lớn kèm sấm chớp liên tục nên chủ động nghỉ ở nhà. Điều mà người lao động này lo lắng nhất chính là điểm ngập nơi mình sinh sống rút nước rất chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của người dân.

Vì vậy, chị Huyền Trang mong mỏi cơ quan quản lý nhanh chóng có những giải pháp để khu vực này nhanh chóng rút nước, đời sống của nhân dân sớm trở lại bình thường.

Mong có giải pháp chống ngập hiệu quả

Tiệm cắt tóc nam của anh Nguyễn Tùng ở phố Xốm (phường Hà Đông) cũng phải đóng cửa do nước đã dâng lên 70-80cm.

"Tuần trước mưa lớn như vậy, nhưng khu vực tôi sinh sống cũng không ngập sâu đến mức này", anh Nguyễn Tùng thốt lên.

Anh này cho biết, từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ anh phải lo lắng trước cảnh ngập lụt nhiều như hiện nay. Sống tại thủ đô mà cứ mưa là nơm nớp lo sợ đường ngập, nước dâng vào trong nhà.

Đường phố Hà Nội ngập sâu (Video: NVCC).

Chính vì vậy, anh Nguyễn Tùng mong muốn thành phố sớm có những phương án dài hơi để thoát nước tốt hơn. Không để tình trạng ngập lụt diễn ra thường xuyên như hiện nay.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đến đầu giờ sáng nay, khu vực trung tâm ghi nhận khoảng 30 điểm ngập úng. Lượng mưa từ 0h đến 6h30 phổ biến 90-150mm; cục bộ có nơi cao hơn như tại Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm, Phú Lương 163mm.

Do mực nước sông, hồ nội đô ở ngưỡng cao, nhiều khu vực bị úng ngập như: Lê Đức Thọ (quảng trường Sân vận động Mỹ Đình), Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình (từ UBND phường Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8)...