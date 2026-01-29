Phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi Việt Nam: Bộ Công Thương thông tin

Công ty con của Tập đoàn Dầu khí Murphy (Mỹ) vừa khoan thành công giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 64km. Trước đó, từ quý IV/2024, doanh nghiệp này khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện hai vỉa dầu với tổng chiều dày khoảng 112m.

Kết quả thẩm lượng mới nhất cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt 131m, lưu lượng ước khoảng 6.000 thùng/ngày, dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt 430 triệu thùng.

Theo Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ ba tại Đông Nam Á kể từ năm 2000 và có khả năng trở thành phát hiện lớn nhất khu vực trong 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục tích cực.

Thông tin về việc về lượng dầu được phát hiện tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than cho biết hiện nay Tập đoàn Murphy Oil của Mỹ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2.

Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Đối với trữ lượng dầu vừa được phát hiện, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Các mỏ dầu lớn nhất được phát hiện tại Đông Nam Á từ năm 2000 đến nay (Ảnh: Wood Mackenzie).

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

"Về sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỷ m3… Cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng đây là một kết quả rất tích cực. Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả của nhà đầu tư trong năm vừa qua", lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than đánh giá.

Ngoài ra, ông cũng cho biết để có kết quả chính xác, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Chia sẻ thêm thông tin, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đánh giá đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.