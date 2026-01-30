Giá vàng miếng giảm gần 10 triệu đồng/lượng

Đến 10h30, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều mua vào và bán ra so với thời điểm mở cửa phiên ngày 30/1. Tính chung trong phiên sáng, giá vàng đã giảm 9,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán.

Sáng 30/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 181,5-184,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 6,8 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều mua vào và bán ra.

Mức đỉnh trước đó vàng miếng thiết lập là 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh cùng chiều với thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới sáng nay niêm yết tại 5.335 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm kim loại này về sát ngưỡng 5.200 USD.

David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures nhận định giá vàng rớt mạnh sau khi đã liên tiếp lập đỉnh mới gần đây. Dù vậy, giá vẫn tăng 7% từ đầu tuần và 24% trong tháng này. Đây có thể là tháng diễn biến tốt nhất kể từ những năm 1980.

Phố chuyên bán vàng tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước thời điểm điều chỉnh, vàng thế giới có thời điểm giao dịch quanh mốc 5.500 USD/ounce. Việc giá lao dốc trong thời gian cực ngắn cho thấy áp lực bán chốt lời đã bùng phát mạnh, đặc biệt từ các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo đã làm choáng váng ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất, và buộc những người tham gia thị trường phải đặt câu hỏi liệu giá kim loại đã giảm quá mạnh, quá nhanh hay chưa.

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options, đã giao dịch vàng trên CME hơn 30 năm, và ngay cả ông cũng khó hiểu nổi những gì thị trường đã trải qua.

Nhưng bất chấp sự biến động gần như chưa từng có đang bao trùm thị trường kim loại, Grady không cho rằng sự sụt giảm vừa rồi không phải là dấu hiệu cho thấy thị trường vàng đã đạt đến đỉnh điểm, mà chỉ đơn giản là các nhà đầu cơ đã nhảy vào cuộc tăng giá dựa trên các yếu tố cơ bản.

“Bạn đang chứng kiến sự biến động rất lớn, và tôi nghĩ đó là do rất nhiều nhà đầu cơ đã tham gia vào thị trường. Nhưng tôi tin rằng cuối cùng giá vàng sẽ tăng”, ông nói thêm.

Vẫn có nhiều nhận định tích cực từ giới chuyên gia liên quan đến triển vọng của vàng. Theo ANZ, thị trường đang theo dõi sát các động thái điều tra hình sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell, cũng như những nỗ lực thay đổi nhân sự cấp cao tại ngân hàng Trung ương Mỹ. Những diễn biến này làm dấy lên quan ngại về khả năng Fed chịu áp lực chính trị, qua đó gia tăng tâm lý phòng vệ của giới đầu tư.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng gánh nặng nợ công ngày càng phình to của Mỹ, cùng xu hướng phân mảnh trong hệ thống thương mại toàn cầu, đang làm suy yếu niềm tin vào các tài sản rủi ro và tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như kênh bảo toàn giá trị.

Ở góc nhìn thị trường, ngân hàng đầu tư IG cho rằng đà tăng quá nhanh thời gian qua có thể kéo theo những nhịp điều chỉnh ngắn hạn mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, các yếu tố nền tảng vẫn duy trì xu hướng tích cực cho giá vàng trong suốt năm 2026, khiến mỗi lần giảm sâu nhiều khả năng sẽ trở thành cơ hội mua vào hấp dẫn đối với nhà đầu tư trung và dài hạn.