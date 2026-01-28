Đột xuất kiểm tra loạt hộ kinh doanh, có hộ bị phạt 175 triệu đồng

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường và Phát triển trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm của loạt hộ kinh doanh.

Tại Thái Nguyên, đoàn liên ngành do Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì kiểm tra hộ kinh doanh P.K.C (phường Vạn Xuân), phát hiện số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana, Hermes, Gucci.

Ngoài bán trực tiếp, hộ kinh doanh còn chào bán hàng vi phạm trên Facebook. Lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh, tổng số tiền phạt và trị giá hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy lên tới 120 triệu đồng.

Tại Gia Lai, trong đợt kiểm tra chuyên đề vật tư nông nghiệp, Đội Quản lý thị trường số 10 kiểm tra hộ kinh doanh P.V.H, lấy mẫu phân bón thử nghiệm và xác định không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Hàng hóa vi phạm bị cơ quan chức năng tịch thu (Ảnh: Dms).

Đội quản lý thị trường số 10 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh P.V.H 175 triệu đồng và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Tại Đồng Tháp, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 3 hộ kinh doanh điện thoại tại các xã Mỹ Lợi và Cái Bè, phát hiện 10 iPhone đã qua sử dụng là hàng nhập lậu. Các hộ kinh doanh bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng, toàn bộ tang vật trị giá gần 140 triệu đồng bị tịch thu.

Tại Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 13 phối hợp Công an xã Hóa Quỳ kiểm tra hộ kinh doanh P.T.N, phát hiện 490 chai mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 16 triệu đồng. Hộ kinh doanh bị phạt 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.