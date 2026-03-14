Vàng rơi sát mốc 5.000 USD/ounce, bạc lao dốc mạnh nhất nhiều tuần

Theo các thông tin mới nhất từ Mining.com và Economic Times, chốt phiên giao dịch ngày 13/3, giá vàng giao ngay có lúc sụt giảm tới 1%, lùi sâu về sát mốc 5.020 USD/ounce trước khi thu hẹp đà giảm để neo ở mức 5.052,15 USD/ounce. Trên thị trường tương lai, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 tại Mỹ cũng bốc hơi 1,3%, rơi xuống mức 5.061,70 USD/ounce.

Với diễn biến này, vàng đã đánh mất hơn 2% giá trị chỉ trong một tuần và chính thức đối mặt với tuần trượt dốc thứ hai liên tiếp. Nếu nhìn lại mức đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện đã "bốc hơi" gần 9%.

Tuy nhiên, so với vàng, bạc đang phải hứng chịu áp lực bán tháo dữ dội hơn rất nhiều.

Chốt phiên, bạc giao ngay "bốc hơi" tới 3,3%, có lúc giảm sát biên độ 5%, kéo giá trị rơi tự do xuống chỉ còn 80,61 USD/ounce. Hiệu ứng domino cũng lan sang các kim loại quý khác khi bạch kim mất 4% (còn 2.047,20 USD/ounce) và palladium sụt 2,5% (còn 1.569 USD/ounce).

Giá vàng và bạc cùng giảm trong tuần khi USD mạnh lên, còn kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất suy yếu giữa lo ngại lạm phát và căng thẳng địa chính trị (Ảnh: Bizz Buzz).

Vì sao "hầm trú ẩn" bất ngờ thủng lưới?

Theo Economic Times, nguyên nhân trực tiếp giáng đòn mạnh nhất vào kim loại quý chính là sự trỗi dậy của đồng USD. Chỉ số đồng bạc xanh đã liên tục đi lên và neo ở mức cao nhất trong vòng 4 tháng qua.

Trong giới tài chính, vàng và USD luôn chơi trò bập bênh. Khi đồng USD đắt đỏ hơn, vàng lập tức trở nên xa xỉ đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó bóp nghẹt lực cầu trên thị trường quốc tế.

Yếu tố thứ hai đến từ những kỳ vọng bị dập tắt. Các số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ và lạm phát vẫn rất bướng bỉnh. Sau hai tuần chiến sự bùng nổ tại Trung Đông, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã chạm đáy 3 tháng do dân chúng sợ hãi bóng ma đình lạm.

Điều này khiến thị trường bừng tỉnh và nhận ra rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó lòng sớm tung ra chiếc phao "cắt giảm lãi suất". Khi lãi suất ngân hàng tiếp tục neo cao, chi phí cơ hội để nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng trở nên quá đắt đỏ.

Chuyên gia phân tích Barbara Lambrecht từ Commerzbank Research nêu rõ: "Giá vàng hoàn toàn bất lực trong việc hưởng lợi từ khủng hoảng địa chính trị. Sự vọt lên của giá dầu và khí đốt trong tuần này càng thổi bùng rủi ro lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải phòng thủ thay vì nới lỏng".

Bên cạnh đó, cục diện nguồn cung cũng đang thay đổi. Việc hàng loạt chuyến bay từ Dubai - một trong những trung tâm giao dịch vàng khổng lồ của thế giới - được nối lại đã giúp khơi thông dòng chảy logistics. Lượng cung vàng dồi dào hơn đổ ra thị trường càng tiếp thêm áp lực khiến giá khó ngóc đầu lên.

Túi tiền nhà đầu tư đi về đâu?

Giữa lúc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Washington sẽ "đánh Iran rất mạnh" trong tuần tới, nhiều người vẫn tin rằng rủi ro địa chính trị sẽ sớm kéo dòng tiền quay lại "hầm trú ẩn" kim loại quý.

Nhìn nhận một cách khách quan, theo nhà giao dịch kim loại kỳ cựu Tai Wong, mặc dù vàng đang chao đảo trong ngắn hạn do xung đột Iran và sức mạnh của đồng USD, nhưng bức tranh dài hạn vẫn sáng sủa. Ông nhấn mạnh sức cầu đối với vàng vẫn được nâng đỡ vững chắc bởi chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu của các "cá mập" và ngân hàng trung ương.

Thực tế cũng chứng minh, dù đã rơi 9% từ đỉnh, giá vàng vẫn đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 17% kể từ đầu năm. Giá bạc dù chịu nhiều áp lực điều chỉnh cũng vẫn bỏ túi mức tăng 10% tính từ đầu năm đến nay.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, các chuyên gia tài chính khuyến nghị đây không phải là lúc để hoảng loạn bán tháo hay nhắm mắt bắt đáy. Chìa khóa sinh tử trong giai đoạn này là bám sát 3 tín hiệu, gồm báo cáo lạm phát, các phát ngôn về lãi suất của Fed và diễn biến trên bàn cờ chính trị Trung Đông.