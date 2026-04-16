Chênh lệch mua, bán vàng SJC lên mốc 4 triệu đồng/lượng, rủi ro tăng cao

Phiên sáng 16/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh. Cụ thể, vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng chiều mua vào, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra xuống còn 172,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua bán đã tăng lên 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động và chênh lệch hai chiều mua bán nới rộng khiến rủi ro cho nhà đầu tư tăng. SJC gần đây dừng việc bán vàng miếng cho khách đăng ký trực tuyến. Công ty này đồng thời cảnh báo fanpage chính thức của doanh nghiệp trên Facebook đã bị tấn công và vô hiệu hóa, đồng thời xuất hiện nhiều trang giả mạo nhằm lừa đảo khách hàng.

Diễn biến trên với vàng SJC là diễn biến đáng chú ý, khi giảm chiều mua và tăng chiều bán; trong khi thông thường giá vàng hai chiều sẽ điều chỉnh cùng chiều. Diễn biến đáng chú ý này khiến chênh lệch mua - bán được nới rộng lên 3,5 triệu đồng/lượng, tăng rủi ro cho những người mua bán.

Trước biến động giá kim loại quý, đại diện một thương hiệu kim hoàn lớn trong nước đã có lời cảnh báo nhà đầu tư không nên "lướt sóng". Ông khẳng định vàng và cả bạc là những tài sản tích lũy dài hạn.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới gần đây được thu hẹp. Trên thế giới, vàng giao ngay đang giao dịch tại 4.830 USD/ounce, chênh lệch giữa hai thị trường quốc tế và trong nước dao động 20 triệu đồng mỗi lượng.

Đà tăng mạnh những phiên gần đây đồng thời đưa giá vàng thế giới lên mức cao nhất trong gần 30 ngày, củng cố trở lại xu hướng đi lên của kim loại quý.

Được biết, tin tức về khả năng đàm phán lần hai giữa Mỹ và Iran đã giúp thị trường vàng khởi sắc hơn. Thời gian qua, giá vàng chịu sức ép khi xung đột Trung Đông kéo lạm phát lên cao, làm các ngân hàng trung ương ngần ngại hạ lãi suất.

Xét về kỹ thuật, vàng đóng cửa gần mức cao nhất phiên và thiết lập đỉnh trong nhiều tuần cho thấy xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về tích cực. Các chuyên gia cho biết, mức 4.900 USD/ounce đang trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo, trong khi mốc 5.000 USD/ounce được xem là cột mốc tâm lý đáng chú ý nếu đà tăng tiếp tục được duy trì.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thụy Sỹ UBP thậm chí dự báo rằng giá vàng sẽ tăng lên 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay. Dự báo này dựa trên nhu cầu mang tính cấu trúc - bao gồm hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, hoạt động tích trữ vàng do lo ngại về thâm hụt tài khóa và căng thẳng địa chính trị - vẫn còn nguyên vẹn.

Giá USD giảm nhẹ

Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh giảm 1% từ đầu tuần xuống 98,16 điểm.

Đồng USD giảm nhẹ khi các nhà đầu tư đánh giá khả năng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Mỹ sẽ sớm được nối lại.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.103 đồng.