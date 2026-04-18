Vàng bật tăng khi eo biển Hormuz mở lại, thấp hơn trong nước 16 triệu đồng

Vàng miếng SJC sáng 18/4 đang được giao dịch quanh mức 167,5-171 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng mỗi chiều. Chênh lệch mua bán vào mức 3,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn cũng điều chỉnh xuống vùng 167-170,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 4.867,3 USD/ounce. Quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 154,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới từ đêm 17/4 bất ngờ tăng trở lại sau thông tin eo biển Hormuz mở lại. Mỗi ounce tăng hơn 70 USD. Theo đó, nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị khi chiến sự tại Trung Đông có khả năng sớm kết thúc.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng việc phục hồi sản lượng dầu khí từ khu vực này có thể mất tới hai năm sau khi xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ kêu gọi ngành công nghiệp dầu mỏ đẩy mạnh tăng sản lượng để bù đắp cho nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan rõ nét về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết hai bên đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới

Giới phân tích nhận định xu hướng giá vàng cho thấy thị trường đang dần chuyển hướng từ lo ngại rủi ro địa chính trị sang theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh hy vọng về một khu vực Trung Đông ổn định hơn đang gia tăng.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất nhiều tuần

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần vào thứ Sáu, khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư tăng mạnh sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở lại, qua đó làm dấy lên kỳ vọng rằng xung đột tại Trung Đông đang dần hạ nhiệt.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 98,23.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.102 đồng.