Ông chủ Zara thành trùm bất động sản giàu nhất thế giới

Tháng 11 năm ngoái, thị trường địa ốc Vancouver (Canada) ghi nhận một giao dịch lịch sử. Tòa nhà Canada Post - tổ hợp văn phòng khổng lồ quy mô cả khu phố đang được Amazon thuê - chính thức đổi chủ với mức giá 850 triệu USD.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền này được thanh toán bằng tiền mặt. Người đứng sau thương vụ kỷ lục của lịch sử bất động sản văn phòng Canada không phải một quỹ đầu tư sừng sỏ, mà là Amancio Ortega - nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang Zara.

Theo Forbes, đây là thương vụ thứ 13 trong năm của vị tỷ phú kín tiếng. Từ những cửa hàng bán lẻ quần áo, ông đang âm thầm định hình lại bản đồ sở hữu bất động sản thương mại trên toàn cầu, trở thành "trùm địa ốc" số một thế giới.

Tỷ phú thời trang người Tây Ban Nha Amancio Ortega đã âm thầm xây dựng đế chế bất động sản lớn nhất hành tinh (Ảnh: Caliber.az).

Đế chế 25 tỷ USD: Vượt Bezos, bỏ xa giới tỷ phú địa ốc

Giới tỷ phú toàn cầu luôn coi bất động sản là kênh trú ẩn an toàn. Đồng sáng lập Oracle Larry Ellison sở hữu gần 3 tỷ USD tài sản, bao gồm cả hòn đảo Lanai tại Hawaii. Trong khi đó, "trùm" quỹ đầu cơ Ken Griffin cũng chi gần 2 tỷ USD gom hàng loạt dinh thự xa hoa tại Florida, Pháp, London và New York.

Tuy nhiên, theo Euronews, không ai có thể sánh ngang với tốc độ và quy mô "xuống tiền" của Amancio Ortega. Chỉ tính riêng trong năm qua, vị tỷ phú 90 tuổi đã chi hơn 3 tỷ USD tại 10 thành phố thuộc 8 quốc gia. Giỏ hàng của ông được bổ sung thêm 7 tòa nhà văn phòng, 2 khách sạn, 2 tài sản công nghiệp, một khu bán lẻ cao cấp, một tháp căn hộ và 49% cổ phần tại một nhà khai thác cảng lớn của Anh.

Kể từ khi đưa công ty mẹ của Zara là Inditex niêm yết trên sàn chứng khoán Madrid vào năm 2001, ông đã giải ngân khoảng 24 tỷ USD để mua 216 bất động sản tại gần 100 thị trường. Đáng nói, ông gần như chỉ mua vào và hiếm khi bán ra, với vỏn vẹn 10 tài sản từng được chuyển nhượng. Theo Forbes, quy mô đầu tư này thậm chí vượt qua mức 20 tỷ USD mà Jeff Bezos đã đổ vào dự án hàng không vũ trụ Blue Origin.

Thống kê cho thấy, danh mục địa ốc của Ortega hiện trị giá khoảng 25 tỷ USD, bao gồm hơn 200 tài sản trải dài qua 13 quốc gia. Khối tài sản khổng lồ này chính thức đưa ông vượt qua các nhà phát triển bất động sản kỳ cựu như Harry Triguboff (Úc) hay Donald Bren (Mỹ) để trở thành chủ sở hữu bất động sản lớn nhất hành tinh. Với tổng tài sản ròng đạt khoảng 148 tỷ USD, ông hiện là người giàu thứ 10 thế giới.

Chiến lược khác biệt: Không vay nợ, chỉ mua “tài sản biểu tượng”

Khác với giới đầu tư địa ốc truyền thống thường dùng đòn bẩy tài chính cao để tối ưu hóa lợi nhuận, Ortega có một nguyên tắc đầu tư vô cùng khắt khe. Các môi giới làm việc với Pontegadea - công ty holding của Ortega - tiết lộ ông chỉ mua các "tài sản biểu tượng" bằng tiền mặt.

Báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy tổng nợ của Pontegadea chỉ ở mức 390 triệu USD - tương đương 2% tổng tài sản, một mức đòn bẩy cực kỳ thấp giúp công ty gần như miễn nhiễm với các cú sốc lãi suất.

"Ông ấy khác hẳn các nhà đầu tư khác vì dường như có nguồn tiền vô hạn. Ortega không mua để cải tạo hay lật sóng, mà chọn những tài sản tốt nhất thị trường - giống như cách người ta sưu tầm nghệ thuật cao cấp", một môi giới chia sẻ với Forbes.

Danh mục của ông quy tụ những cái tên đắt giá nhất tại các đô thị lớn như Tòa tháp Torre Picasso tại Madrid (540 triệu USD), Devonshire House ở London (671 triệu USD), Troy Block tại Seattle (740 triệu USD) hay Royal Bank Plaza ở Toronto (916 triệu USD).

Khách thuê của Ortega đều là những tập đoàn "blue-chip" có hợp đồng dài hạn như Amazon, Apple, Meta, Nike, Spotify và chính Zara. Ngoài ra, ông còn cho thuê hệ thống kho bãi khổng lồ phục vụ Amazon, FedEx, Home Depot và Walmart.

Thay vì lướt sóng sau 5-10 năm, chiến lược nắm giữ tài sản gần như vĩnh viễn giúp công ty tạo ra dòng tiền ổn định, bất chấp bối cảnh thị trường bất động sản thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu suy yếu.

"Vũ khí bí mật" tối ưu thuế hàng tỷ USD phía sau bộ máy tinh gọn

Sự phình to của đế chế Pontegadea không chỉ đến từ tư duy đầu tư thận trọng mà còn nhờ một chiến lược tài chính sắc sảo. Tại Tây Ban Nha, giới siêu giàu phải đối mặt với mức thuế tài sản và thuế đoàn kết có thể lên tới 3,5% mỗi năm đối với tài sản và tiền mặt.

Tuy nhiên, luật pháp nước này quy định các tài sản gắn liền với hoạt động kinh doanh (như bất động sản nằm trong công ty holding) sẽ được miễn loại thuế này. Nhờ việc liên tục tái đầu tư cổ tức vào bất động sản, cảng biển, năng lượng và hạ tầng, Forbes ước tính Ortega đã tiết kiệm được khoảng 800 triệu USD tiền thuế tài sản trong suốt 25 năm qua.

Bên cạnh đó, việc sở hữu cổ phần Inditex thông qua pháp nhân Pontegadea giúp ông chỉ chịu mức thuế cổ tức khoảng 1,25%, thay vì 30% nếu nhận trực tiếp dưới tư cách cá nhân. Nhờ cấu trúc này, ông giữ lại được khoảng 7 tỷ USD tiền thuế cổ tức.

Nguồn vốn khổng lồ này bắt đầu được tích lũy từ năm 2001, khi Inditex IPO. Thời điểm đó, Ortega bán 13,5% cổ phần, thu về 1,1 tỷ USD và lập ra Pontegadea. Kể từ đó, toàn bộ khoản cổ tức khổng lồ từ Inditex - ước tính khoảng 28 tỷ USD sau thuế - đều được bơm thẳng vào cỗ máy đầu tư này.

Điều đáng ngạc nhiên là khối tài sản hàng chục tỷ USD này được vận hành bởi một bộ máy siêu tinh gọn. Pontegadea chỉ có khoảng 90 nhân viên trên toàn cầu. Hội đồng quản trị gồm 4 người: Ortega, vợ thứ hai Flora Pérez, con gái Marta Ortega (hiện là Chủ tịch Inditex) và CEO Roberto Cibeira. Mục tiêu của họ không phải là tìm kiếm lợi nhuận đột biến, mà là "bảo toàn vốn, tạo dòng tiền ổn định và giữ giá trị lâu dài".

Năm nay, cỗ máy thời trang Inditex dự kiến tiếp tục đổ về tài khoản của Ortega mức cổ tức kỷ lục 3,8 tỷ USD. Áp lực giải ngân trước hạn chót tính thuế cuối năm của Tây Ban Nha đang thúc đẩy ông tiếp tục "xuống tiền". Mới đây nhất vào tháng 2, quỹ Macquarie đã công bố thương vụ 8 tỷ USD mua lại công ty logistics Qube Holdings với sự tham gia của Pontegadea.