Cuộc đua 50 năm của vàng và bạc: Kim loại nào mới là "hầm trú ẩn"?

Giả sử năm 1976, bạn quyết định mang 1.000 USD đi đầu tư. Lựa chọn lúc đó khá đơn giản, hoặc mua khoảng 7,5 ounce vàng, hoặc mua gần 239 ounce bạc. Nửa thế kỷ trôi qua, khoản tiền này đã biến thành những con số hoàn toàn khác biệt.

Cuộc tranh luận kéo dài nhiều thế hệ về việc kim loại nào thực sự là "hầm trú ẩn" cuối cùng cũng có câu trả lời từ dữ liệu lịch sử. Theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg và Reuters, vàng đã vượt trội hoàn toàn về lợi nhuận dài hạn, nhưng bạc lại có những giai đoạn bứt tốc khó tin.

Cụ thể, khoản đầu tư 1.000 USD vào vàng năm 1976 hiện trị giá khoảng 37.944 USD. Trong khi đó, cùng số tiền này đầu tư vào bạc mang lại 20.126 USD. Mức chênh lệch là rất lớn, nhưng việc bạc biến 1.000 USD thành hơn 20.000 USD cũng là một tỷ suất sinh lời đáng chú ý.

Sự khác biệt này xuất phát từ bản chất và nguồn cung của từng kim loại. Vàng có tổng lượng khai thác khoảng 219.000 tấn, hiếm hơn nhiều so với mức 1,7 triệu tấn của bạc. Sự khan hiếm này giúp vàng duy trì vị thế tài sản lưu trữ giá trị hàng đầu qua nhiều thập kỷ.

Cuộc tranh luận vàng hay bạc đã kéo dài qua nhiều thế hệ, nhưng dữ liệu 50 năm qua cho thấy bức tranh tương đối rõ ràng (Ảnh: Kitco News).

Biến động qua từng thập kỷ: Những con số biết nói

Nhìn lại dữ liệu lịch sử từ tháng 3/1976, giá vàng khởi điểm ở mức 132,45 USD/ounce, trong khi bạc có giá 4,19 USD/ounce. Quá trình tăng trưởng của 2 kim loại này không diễn ra theo một đường thẳng.

Đến tháng 3/1980, thị trường chứng kiến một đợt tăng vọt. Giá vàng đạt 559 USD/ounce, còn bạc leo lên 34,75 USD/ounce. Tại thời điểm này, khoản 1.000 USD đầu tư vào bạc đã biến thành 8.293 USD, vượt xa mức 4.226 USD của vàng.

Tuy nhiên, hai thập kỷ tiếp theo lại là giai đoạn suy giảm. Vào tháng 3/2000, giá vàng lùi về mức 293,75 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm mạnh, chỉ còn giao dịch quanh mốc 5,13 USD/ounce. Giá trị khoản đầu tư ban đầu lúc này chỉ còn 2.221 USD đối với vàng và 1.224 USD đối với bạc.

Bước ngoặt xuất hiện trong giai đoạn 2010-2020, khi vàng phục hồi lên 1.499 USD/ounce, bỏ xa mức 14,73 USD/ounce của bạc. Từ năm 2020 đến 2026, cả hai kim loại đều ghi nhận đà tăng mạnh mẽ, thiết lập các mặt bằng giá mới.

Vàng hay bạc?

Yếu tố cốt lõi giúp vàng chiến thắng trong đường dài là niềm tin. Kim loại này từ lâu được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và là tài sản dự trữ chiến lược của các ngân hàng trung ương.

Đến năm nay, giá vàng đã vượt mốc 5.000 USD/ounce, chạm đỉnh 5.595 USD vào cuối tháng 1. Trong 2 năm gần nhất, vàng là một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất, vượt qua hiệu suất của nhiều chỉ số chứng khoán lớn như S&P 500.

Động lực lớn nhất đến từ các ngân hàng trung ương. Nhiều quốc gia đã tăng cường mua vàng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Lần đầu tiên kể từ năm 1996, tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối đã vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ. Sự ổn định này khiến vàng được ví như một chiếc "tàu chở hàng". Nó di chuyển chậm rãi, ít chịu những cú sốc bất ngờ, nhưng luôn tiến về phía trước một cách chắc chắn.

Dù thua trong cuộc đua 50 năm, bạc lại có một câu chuyện khác trong ngắn hạn. Dữ liệu 10 năm gần đây cho thấy bạc đã vượt qua vàng về hiệu suất đầu tư.

Cụ thể, 1.000 USD mua vàng vào năm 2016 tăng lên 4.065 USD vào năm 2026. Tuy nhiên, 1.000 USD đầu tư vào bạc trong cùng khoảng thời gian lại mang về tới 5.613 USD.

"Vũ khí bí mật" giúp bạc bứt tốc chính là ứng dụng trong công nghiệp. Khác với vàng chủ yếu dùng làm trang sức và dự trữ, khoảng 60% nhu cầu bạc hiện nay đến từ các ngành sản xuất.

Riêng ngành điện tử tiêu thụ khoảng 445 triệu ounce bạc mỗi năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các xu hướng công nghệ mới tiếp tục đẩy nhu cầu này lên cao. Một tấm pin năng lượng mặt trời cần khoảng 20g bạc để sản xuất. Sự bùng nổ của xe điện và các trung tâm dữ liệu AI cũng làm tăng sức cầu đối với kim loại này.

Chính vì gắn liền với sản xuất, giá bạc nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế. Giới phân tích ví bạc như một chiếc "mô tô nước" - tăng tốc nhanh nhưng cũng dễ rơi sâu. Mức giá thấp cũng khiến bạc thu hút dòng tiền đầu cơ từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tạo ra các đợt biến động mạnh.

Một bên giúp tiền tăng gấp gần 40 lần, bên còn lại vẫn tạo cú lội ngược dòng đáng chú ý (Ảnh: Deriv).

Chiến lược nào cho nhà đầu tư?

Việc lựa chọn giữa vàng và bạc phụ thuộc vào mục tiêu phân bổ vốn. Vàng phù hợp với những người muốn giữ tài sản dài hạn, bảo toàn giá trị và chống lạm phát. Bạc lại hấp dẫn nhóm nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng ngắn hạn và chấp nhận biến động.

Với mức giá thấp, bạc là lựa chọn dễ tiếp cận cho những người có ngân sách nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính khuyên không nên dồn toàn bộ vốn vào một loại tài sản. Kết hợp cả hai kim loại này trong danh mục sẽ tạo ra sự cân bằng: vàng mang lại sự ổn định, còn bạc giúp khuếch đại lợi nhuận.

Để xác định thời điểm mua bán, giới đầu tư thường sử dụng "quy tắc 80/50" dựa trên tỷ lệ giá vàng/bạc. Nếu tỷ lệ này vượt 80, vàng đang bị định giá cao, nhà đầu tư nên bán vàng và mua bạc. Ngược lại, nếu tỷ lệ dưới 50, vàng đang rẻ và là thời điểm thích hợp để mua vào.

Ví dụ, với mức giá vàng 5.000 USD và bạc ở mức 75 USD, tỷ lệ này đang ở mức 66,7. Đây là vùng trung tính, cho thấy không có kim loại nào đang bị định giá quá cao hay quá thấp.

Sau nửa thế kỷ, vàng đã chứng minh vị thế "nhà vô địch dài hạn". Tuy nhiên, bạc chưa bao giờ là kẻ thua cuộc, kim loại này chỉ đơn giản là vận hành theo một quy luật khác, gắn chặt với sự phát triển của công nghiệp và công nghệ.

Cập nhật tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang duy trì quanh mức 4.750 USD/ounce, trong khi bạc giao dịch sát mốc 76 USD/ounce. Dù thị trường có biến động, dữ liệu lịch sử đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: việc nắm giữ kim loại quý luôn mang lại giá trị nhất định và càng chần chừ, chi phí cơ hội của nhà đầu tư càng lớn.