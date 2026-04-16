"Tay to" mua 18 tấn bạc trong một ngày, giá bạc vượt 80 triệu đồng/kg

Phiên hôm nay 16/4, giá bạc miếng được duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,09 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc dạng thỏi (tính theo kg) tại các doanh nghiệp cũng neo cao hơn 80 triệu đồng/kg. So với mức thấp nhất 63,6 triệu đồng/kg vào cuối tháng 3, bạc đã tăng 19 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước tăng theo xu hướng thế giới, thậm chí tốc độ nhanh hơn giá vàng. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện đã leo lên hơn 80 USD/ounce - mức cao nhất trong một tháng qua. Theo giới phân tích, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu, với chỉ số USD (DXY Index) dao động quanh mốc 98 điểm, thấp nhất trong khoảng 6 tuần.

Giá bạc trong nước phiên 16/4 (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) vừa mua ròng hơn 18 tấn chỉ trong một ngày 14/4, ngắt chuỗi “xả” 3 phiên liên tiếp trước đó. Hiện SLV nắm khoảng 15.290 tấn bạc. Động thái mua vào cũng quỹ này một phần củng cố giá bạc.

Theo báo cáo World Silver Survey do công ty tư vấn Metals Focus và tổ chức Silver Institute vừa công bố, thị trường bạc toàn cầu đang hội tụ các điều kiện cho một giai đoạn nguồn cung thắt chặt mới có thể đẩy giá tăng vọt, trong bối cảnh lượng tồn kho ở mức thấp và thị trường sắp ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Giá bạc đã liên tiếp lập đỉnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, lên mức cao nhất 121 USD/oz vào tháng 1. Tuy nhiên, kim loại quý này cũng trải qua nhiều nhịp giảm sâu do biến động giao dịch mạnh.

Báo cáo nhấn mạnh, thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce. Điều này làm giảm lượng dự trữ và khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các biến động mới.

Chuyên gia lý giải hiện tượng giá bạc thường biến động cùng chiều với giá vàng, song giá bạc thường lên xuống mạnh hơn do thị trường này thiếu lực đỡ từ dự trữ của các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, hơn một nửa nhu cầu bạc đến từ các ngành công nghiệp như pin mặt trời và điện tử, khiến giá bạc dễ biến động hơn khi nhu cầu từ các lĩnh vực này thay đổi.