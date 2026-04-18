Giá vàng tiến sát đỉnh sau một thay đổi tại Trung Đông

Chỉ trong 2 tiếng sau khi thông báo mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz được phát đi, giá vàng giao ngay vọt từ 4.786 USD lên vượt mốc 4.890 USD/ounce.

Một quyết định khơi thông tuyến hàng hải chiếm 1/5 lượng dầu toàn cầu đã nhanh chóng tháo ngòi nổ lạm phát, đồng thời kích hoạt làn sóng mua vào mạnh mẽ trên thị trường tài chính toàn cầu.

Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một tháng sau khi Iran mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại (Ảnh: Mining.com).

Cú hích từ "giao dịch hòa bình"

Thị trường kim loại quý vừa chính thức ghi nhận tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp. Đáng chú ý, đà tăng này đã giúp vàng phục hồi hơn một nửa mức giảm sâu kể từ khi xung đột bùng phát sáu tuần trước. Động lực cốt lõi đến từ việc nối lại hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, diễn ra ngay sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các lực lượng tại khu vực.

Động thái này lập tức tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng. Việc giá dầu thô hạ nhiệt đã trực tiếp xoa dịu nỗi lo của giới đầu tư về một chu kỳ lạm phát mới. Theo Reuters, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, đánh giá việc mở lại eo biển là một sự kiện mang tính bước ngoặt.

Khi áp lực lạm phát giảm bớt, kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất sẽ quay trở lại. Đây vốn là môi trường lý tưởng cho các tài sản không sinh lãi như vàng.

Hành trình phục hồi của vàng trong tuần qua diễn ra khá lớp lang. Mở cửa đầu tuần ở mức 4.676 USD/ounce, dòng tiền mua gom từ châu Á và châu Âu đã nhanh chóng đẩy giá vượt 4.790 USD vào rạng sáng thứ ba. Mức hỗ trợ 4.800 USD liên tục được kiểm định thành công trước khi sự kiện tại Trung Đông kích hoạt nhịp tăng dựng đứng vào cuối tuần.

Nhìn lại giai đoạn trước, khi chiến sự mới nổ ra, giá vàng từng mất gần 10% giá trị. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ vọng lãi suất sẽ phải neo cao để chống lạm phát và sức mạnh của đồng USD. Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã hoàn toàn đảo ngược. Không chỉ vàng chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 3, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 5%, vọt lên 83 USD/ounce.

Chia sẻ trong một báo cáo gửi Bloomberg, bà Nicky Shiels, Giám đốc chiến lược kim loại tại MKS PAMP SA, phân tích rằng vàng đang có xu hướng giao dịch ngược chiều với dầu và USD. Đồng thời, kim loại quý này lại cho thấy sự tương quan thuận với các tài sản rủi ro. Do đó, bất kỳ tín hiệu nào củng cố nền hòa bình đều sẽ tạo ra lực đẩy tích cực.

Phố Wall đặt cược vào mốc 5.000 USD

Tâm lý lạc quan hiện đang lan rộng khắp các sàn giao dịch lớn. Khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco cho thấy một sự đồng thuận cao hiếm thấy: 80% chuyên gia phố Wall và 70% nhà đầu tư cá nhân tin rằng đà tăng của vàng sẽ tiếp diễn. Dòng tiền đang định giá lại rủi ro, sẵn sàng cho một chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên nền tảng vĩ mô ổn định hơn.

Ông Adam Button, chuyên gia từ Forexlive, gọi hiện tượng dòng tiền hiện tại là "giao dịch hòa bình". Theo góc nhìn của ông, ngay cả khi tiếng súng tạm ngưng, cấu trúc dự trữ chiến lược của các quốc gia đã có sự thay đổi sâu sắc. Các nước sẽ tiếp tục tích lũy vàng để phòng ngừa những cú sốc tương lai. Lực cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương, điển hình như Trung Quốc hay Ba Lan, sẽ là bệ đỡ vững chắc cho giá vàng.

Nhiều tổ chức tài chính lớn cũng đã bắt đầu cập nhật lại các mô hình định giá. Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã tái khẳng định dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.400 USD/ounce vào cuối năm nay.

Trong tầm nhìn ngắn hạn, mốc 5.000 USD đang là đích đến được nhiều nhà phân tích nhắm tới. Chuyên gia Jim Wyckoff đánh giá thị trường đang ở mức điểm 6,5/10 về sức mạnh xu hướng, với mục tiêu gần nhất là đóng cửa trên ngưỡng 5.000 USD.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, ông Darin Newsom, chuyên gia cấp cao tại Barchart, chỉ ra rằng giá vàng đang tiến gần đường trung bình động 50 ngày tại 4.938 USD - một ngưỡng kháng cự chưa từng bị phá vỡ kể từ ngày 18/3. Các chỉ báo động lượng cũng đang cho thấy trạng thái quá mua.

Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đồng loạt nghiêng về xu hướng giá vàng tăng trong thời gian tới (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, ông Newsom cũng thừa nhận rằng trong bối cảnh tin tức vĩ mô dẫn dắt mạnh mẽ như hiện tại, các yếu tố kỹ thuật truyền thống có thể bị thị trường tạm thời bỏ qua.

Dù vậy, chuyên gia Alex Kuptsikevich từ FxPro lưu ý nhà đầu tư về kịch bản "mua tin đồn, bán sự thật". Ông cảnh báo rằng dù xu hướng tăng vẫn hiện hữu, tốc độ bứt phá đã có dấu hiệu chậm lại. Nếu lực chốt lời xuất hiện ồ ạt quanh vùng 4.900 USD, một nhịp điều chỉnh ngắn hạn để củng cố nền giá hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, trong phiên giao dịch cuối tuần, lực bán chốt lời trước giờ đóng cửa đã khiến vàng lùi lại.

Bước sang tuần tới, khi rủi ro địa chính trị tạm lắng, tâm điểm của giới tài chính sẽ dịch chuyển sang các dữ liệu kinh tế vĩ mô cốt lõi của Mỹ. Đặc biệt, phiên điều trần phê chuẩn ông Kevin Warsh vào vị trí Chủ tịch Fed đang được thị trường chờ đợi. Nếu ông Warsh thể hiện quan điểm điều hành ôn hòa như dự báo, đây sẽ là một chất xúc tác mạnh mẽ tiếp theo cho thị trường kim loại quý.

"Chừng nào các thỏa thuận ngừng bắn mong manh còn được duy trì, kim loại quý sẽ tiếp tục đà phục hồi sau nhịp điều chỉnh gần đây", ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho biết.

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay đang neo ở mức 4.829 USD/ounce. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy năng lượng, chờ đợi những tín hiệu vĩ mô tiếp theo để quyết định liệu có thể chính thức chinh phục mốc lịch sử 5.000 USD trong những ngày tới hay không.