Chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất đến 24 tiếng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây phát đi thông báo về việc dừng triển khai giải pháp tách lệnh tự động đối với dịch vụ chuyển khoản nhanh Napas 24/7 trên các nền tảng ngân hàng số, nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, căn cứ Thông tư 40/2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên quan, kể từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Thay vào đó, các giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, phù hợp với quy định hiện hành.

Trên thực tế, hệ thống chuyển khoản nhanh 24/7 của Napas từ lâu đã áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng cho mỗi giao dịch. Với các khoản vượt ngưỡng này, nguyên tắc chung là phải thực hiện qua kênh chuyển khoản thường.

Nhằm rút ngắn thời gian xử lý với các giao dịch giá trị lớn, trước đây nhiều ngân hàng đã triển khai tính năng “tự động chia nhỏ lệnh”. Cụ thể, khi khách hàng chuyển khoản số tiền trên 500 triệu đồng, hệ thống sẽ tách thành nhiều giao dịch dưới 500 triệu đồng và xử lý qua kênh 24/7, giúp tiền được ghi nhận gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính.

Tuy nhiên, với thay đổi lần này, khách hàng nếu có nhu cầu chuyển tiền nhanh sẽ cần chủ động thực hiện nhiều giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch có giá trị dưới 500 triệu đồng.

Việc siết chặt các giao dịch giá trị lớn qua kênh chuyển tiền nhanh được đánh giá là một bước đi nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài Eximbank, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng phát đi thông báo tương tự. Các đơn vị cho biết sẽ dừng hoàn toàn tính năng “tách lệnh tự động”.

Điều này đồng nghĩa với việc các khoản từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn đi theo luồng chuyển nhanh như trước.

Khi không còn được chia nhỏ, các giao dịch từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường qua hệ thống liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận hành.

Khác với chuyển khoản nhanh 24/7 (xử lý ngay lập tức, kể cả ban đêm hay ngày nghỉ), chuyển khoản thường phụ thuộc vào giờ làm việc. Vì vậy, nếu chuyển trong giờ hành chính, tiền thường đến sau vài tiếng. Nếu chuyển vào buổi tối, cuối ngày hoặc ngày nghỉ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.