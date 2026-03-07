Cược Fed giảm lãi suất, giá vàng bật tăng lên sát 5.200 USD

Trên thị trường quốc tế hôm nay, giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 5.172 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce so với phiên trước. Tính chung tuần này, giá vàng vẫn giảm 2,3%.

Trước đó, giá kim loại quý quốc tế có phiên giảm mạnh, có thời điểm rơi về sát mốc 5.000 USD/ounce. Lý do giá vàng tăng trở lại, thu hẹp mức giảm trong tuần là giới giao dịch nâng kỳ vọng về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sau báo cáo việc làm yếu của Mỹ.

Theo số liệu được công bố mới nhất, các doanh nghiệp Mỹ bất ngờ cắt giảm việc làm trong tháng 2, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, cho thấy thị trường lao động vẫn còn những dấu hiệu mong manh dù trước đó được cho là đang ổn định. Sau số liệu này, nhà đầu tư đã tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Trong tuần này, kim loại quý chịu áp lực khi xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại lạm phát, trong khi đồng USD cũng tăng mạnh. Đồng USD mạnh hơn và chi phí vay vốn cao hơn thường gây bất lợi cho vàng. Bên cạnh đó, vàng cũng được sử dụng như một nguồn thanh khoản khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn đàm phán để chấm dứt xung đột với Iran và yêu cầu Tehran phải đầu hàng trong khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn. Phát biểu này cho thấy Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài.

Dù giao dịch biến động mạnh và đà tăng đã chững lại trong những ngày gần đây, giá vàng vẫn tăng gần 20% từ đầu năm đến nay. Những biến động trong thương mại và địa chính trị toàn cầu dưới thời Tổng thống Donald Trump cùng các lo ngại về tính độc lập của Fed, đã góp phần hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Kitco News, những đợt tăng giá do nhu cầu trú ẩn thường khó duy trì lâu. Thị trường phản ứng rất nhanh trước các cú sốc địa chính trị, nhưng khi tâm lý lo ngại ban đầu giảm bớt, nhà đầu tư thường quay lại đánh giá các yếu tố kinh tế vĩ mô như giá năng lượng, biến động tiền tệ và kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, vàng vẫn chịu sức ép từ một yếu tố quan trọng là đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Fed có thể không còn nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng vẫn duy trì vùng hỗ trợ ở mức cao trong lịch sử, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với kim loại quý vẫn khá ổn định. Một số nhà phân tích cho rằng các yếu tố mang tính cấu trúc có thể hạn chế khả năng lãi suất duy trì ở mức cao quá lâu. Khi nợ công toàn cầu tiếp tục tăng, chi phí vay cao kéo dài sẽ gây áp lực lớn lên ngân sách của nhiều quốc gia. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng Trung ương có thể buộc phải cắt giảm lãi suất hoặc can thiệp vào thị trường trái phiếu để ổn định kinh tế.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Hải Long).

Hiện tại, các thị trường tài chính toàn cầu dường như chưa định giá cho kịch bản khủng hoảng địa chính trị kéo dài. Một số nhà phân tích cho rằng căng thẳng quân sự gần đây có thể được kiểm soát, cho phép thị trường dần ổn định khi xung đột hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nếu tình hình kéo dài, nguy cơ bất ổn tài chính có thể quay trở lại. Bất ổn tại Trung Đông có thể khiến nhà đầu tư một lần nữa tìm đến vàng như công cụ phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị và kinh tế.

Về dài hạn, triển vọng của vàng còn gắn với những thay đổi sâu rộng trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Xu hướng phi toàn cầu hóa, sự phân mảnh địa chính trị và việc ngày càng sử dụng các công cụ kinh tế như một công cụ chính trị đang khiến nhiều quốc gia phải xem xét lại chiến lược dự trữ và các liên minh tài chính.

Dù tốc độ mua có dấu hiệu chậm lại, các ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng khi nhiều quốc gia tìm cách đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Trong một hệ thống tài chính ngày càng đa cực, vàng vẫn được xem là tài sản có tính thanh khoản toàn cầu.