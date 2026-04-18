Giá dầu lao dốc: Ai đứng sau cú xả hàng 760 triệu USD trước giờ G?

Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG) được Reuters trích dẫn, các nhà đầu tư đã bán tổng cộng 7.990 lô hợp đồng tương lai dầu Brent chỉ trong 1 phút, từ 12h24 đến 12h25 ngày 17/4. Tổng giá trị của vị thế bán khống này ước tính lên tới 760 triệu USD. Đây được xem là một trong những giao dịch lớn nhất trên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian gần đây.

Đáng chú ý, đúng 20 phút sau cú xả hàng quy mô lớn này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội X một thông báo làm thay đổi cục diện thị trường.

Ông tuyên bố tuyến đường thủy huyết mạch qua eo biển Hormuz đã được mở hoàn toàn cho mọi tàu thương mại trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn. Quyết định này nằm trong khuôn khổ bước đi hạ nhiệt căng thẳng vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Iran công bố.

Ngay sau dòng trạng thái trên X, thị trường tài chính toàn cầu lập tức phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu thô Mỹ (USOIL) rơi thẳng từ mốc 90 USD/thùng xuống quanh mức 83 USD, thậm chí có thời điểm chọc thủng mốc 80 USD - mức thấp nhất trong vòng 5 tuần qua. Dầu Brent quốc tế cũng không tránh khỏi đà lao dốc khi sụt giảm hơn 10%, lùi về khoảng 89 USD/thùng.

Việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại đã giải tỏa áp lực đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng. Tuy nhiên, chính thời điểm xuất hiện của lệnh bán khống 760 triệu USD mới là chủ đề nóng nhất trên các sàn giao dịch.

Nhiều chuyên gia phân tích, giới chuyên gia pháp lý và các nhà lập pháp Mỹ đã bắt đầu bày tỏ sự lo ngại. Họ đặt câu hỏi về tính minh bạch và khả năng tồn tại lợi thế giao dịch nội gián trong thị trường phái sinh dầu mỏ vốn dĩ rất nhạy cảm.

Theo Investing, đây hoàn toàn không phải là lần đầu thị trường phái sinh chứng kiến những lệnh giao dịch đi trước tin tức như vậy. Trước đó vào ngày 7/4, một khoản đặt cược trị giá lên tới 950 triệu USD cũng được thực hiện trót lọt chỉ vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Xa hơn, vào ngày 23/3, các nhà đầu tư đã kịp thời bán 500 triệu USD hợp đồng dầu mỏ chỉ đúng 15 phút trước khi Tổng thống Trump thông báo hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Quyết định khi đó đã ngay lập tức thổi bay tới 15% giá trị của dầu thô.

Đáng chú ý, từ năm 2024, một tài khoản bí ẩn đã bị phát hiện có mối liên hệ với nhiều giao dịch đáng ngờ. Tài khoản này sở hữu tỷ lệ thắng tuyệt đối 100% khi liên tục dự đoán chính xác các hành động quân sự giữa Israel và các quốc gia khác trong khu vực.

Động thái mở cửa eo biển Hormuz từ phía Iran diễn ra ngay sau khi một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon được công bố. Những diễn biến này đã tháo gỡ nhiều nút thắt phức tạp trong quá trình đàm phán, vốn bị đình trệ do các cuộc xung đột kéo dài trước đó.

Kỳ vọng về sự ổn định đã nhanh chóng cải thiện tâm lý giới đầu tư trên toàn cầu. Bằng chứng là dòng tiền đang dịch chuyển mạnh mẽ, đẩy các chỉ số chứng khoán như S&P 500 và Nasdaq lên mức cao kỷ lục. Điều này đánh dấu sự phục hồi ngoạn mục của phố Wall sau những cú sốc nặng nề từ chiến sự hồi tháng 3.

Những giao dịch tỷ USD "đi trước thời đại" đang tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về sự công bằng trên thị trường tài chính, đặc biệt trong bối cảnh giá hàng hóa cực kỳ nhạy cảm với tin tức vĩ mô.

Tính đến chiều ngày 18/4, đà giảm của thị trường năng lượng vẫn đang tiếp diễn khi giá dầu WTI giao dịch quanh mốc 83,85 USD/thùng, trong khi dầu Brent lùi về mức 90,38 USD/thùng.