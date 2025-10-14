Ngân 98 bị bắt: Hé lộ điều bất thường tại công ty sản xuất ở Hà Nội

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, Ngân 98 đã thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, nhưng để người khác đứng tên làm giám đốc, trong đó có mẹ ruột. Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân 98 trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo tìm hiểu, trên bao bì các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo đều ghi "thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Zubu. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đan Phượng (TP Hà Nội).

Theo công bố của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hồi tháng 6, chỉ có một trong các sản phẩm gồm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus được cấp phép công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đó là sản phẩm X7 Plus, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu công bố và chịu trách nhiệm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Điểm công nghiệp Đan Phượng, TP Hà Nội).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla thành lập từ tháng 7/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm chức năng và sản phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng. Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp này là ông Nguyễn Sỹ Đạt (sinh năm 1982). Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng thành lập, chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1982).

Đến ngày 12/9 vừa qua, doanh nghiệp thông báo tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Đáng chú ý, chỉ sau 10 ngày, tức đến ngày 22/9/2025, doanh nghiệp bất ngờ thông báo giải thể do hoạt động không hiệu quả.

Thông tin về Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo cơ quan điều tra, ban đầu Ngân 98 đặt gia công sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Công ty TNHH Sản xuất Y Dược phẩm Vĩnh Điển ở TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Dược phẩm Pulipha, tỉnh Hải Dương.

Sau khi Công ty Vĩnh Điển bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng chất cấm trong thực phẩm, Công ty ZuBu đã ký văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm thông báo thay đổi nhà sản xuất thành Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla.

Cơ quan công an cho biết Công ty Nanotesla cũng là Công ty Vĩnh Điển vì có bộ máy, con người, cách thức mua bán, giao nhận, thanh toán tiền mua bán hàng hóa giống nhau. Sau khi thay đổi nhà sản xuất, Công ty Nanotesla đã tiếp tục sản xuất ba sản phẩm dạng hộp và ba sản phẩm dạng gói (hàng tặng kèm) để giao cho Ngân 98.

Hàng hóa được đơn vị sản xuất vận chuyển từ Hà Nội đến kho hàng của Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh Zubu Shop tại kho hàng ở phường Cát Lái, TPHCM. Hàng hóa do Trần Thị Nhật Lệ (nhân viên của Ngân 98) trực tiếp nhận, kiểm tra và nhập kho.