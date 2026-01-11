Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt: Hải Phòng chỉ đạo "nóng" các siêu thị
(Dân trí) - Sau lệnh bắt khẩn cấp TGĐ Đồ hộp Hạ Long liên quan 130 tấn thịt lợn bệnh, Sở Công Thương Hải Phòng yêu cầu các siêu thị rà soát nguồn gốc và dừng lưu thông sản phẩm chưa đạt chuẩn.
Như Dân trí đã đưa tin, chiều 10/1, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, TP Hải Phòng).
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp ông Toàn do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành trong vụ thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh.
Ngoài ông Toàn, 3 cá nhân khác cũng bị bắt, gồm Phạm Thị Thúy Lan (Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương, đều là nhân viên phụ trách kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn đầu vào trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.
Liên quan vụ việc này, Sở Công Thương Hải Phòng đã có công văn gửi các siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn.
Theo đó, Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các siêu thị, cơ sở kinh doanh chủ động phối hợp, trao đổi với các đơn vị cung ứng để rà soát hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng các mặt hàng thực phẩm đang kinh doanh.
Đồng thời, các đơn vị cần kiểm tra, rà soát các sản phẩm thuộc diện dừng lưu thông, thu hồi (nếu có) theo thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở chủ động theo dõi, cập nhật thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời kiểm tra, xử lý hàng hóa đang lưu thông. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp phù hợp đối với sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong hệ thống phân phối, phòng ngừa rủi ro, không để xảy ra tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1.274kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Số thịt được vận chuyển từ vùng có dịch đến các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn để tiêu thụ.
Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu thịt trên xe và mẫu thịt lưu trữ trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng của công ty, Công an TP Hải Phòng đã niêm phong 4 kho lạnh, chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Toàn bộ số thịt nhiễm bệnh sau đó bị tiêu hủy theo quy định.
Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, 9 bị can liên quan đã bị khởi tố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.