Ngân hàng Nhà nước thông tin về "tắt lệnh" chuyển khoản trên 500 triệu đồng

Vừa qua, nhiều ngân hàng đã đồng loạt thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Từ thông tin này có nhiều lo ngại rằng các giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng sẽ bị chậm, có thể mất vài ngày.

Chia sẻ tại họp báo công bố chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số" diễn ra chiều ngày 26/5, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết quy định này không liên quan gì đến Thông tư 40 mà liên quan đến Thông tư 08 quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia.

Hiện, hệ thống thanh toán của Việt Nam và các nước đều chia ra 2 loại giá trị cao và giá trị thấp. Quy định của Việt Nam các giao dịch dưới 500 triệu đồng là giá trị thấp. Các giao dịch giá trị thấp có thể thanh toán qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Còn các thanh toán giá trị cao từ 500 triệu đồng trở lên phải thực hiện qua hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước vận hành và quản lý để bảo đảm kiểm soát rủi ro và thanh khoản hệ thống.

Theo đó phải hiểu đúng là: việc chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh thanh toán có giá trị thấp hơn, nếu chỉ thực hiện đối chiếu một lần với thông tin sinh trắc học không bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, tiềm ẩn nguy cơ đối tượng phạm tội lợi dụng cho các mục đích lừa đảo, gian lận.

Trong khi đó, Thông tư 50 quy định mỗi lệnh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng/lần hoặc vượt quá 20 triệu đồng/ngày phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học.

Do đó, ông Tuấn khuyến cáo các ngân hàng khi chia tách lệnh theo yêu cầu của khách hàng cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Thông tư 50/2024/TT-NHNN.

Hiện nay NHNN đã triển khai hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Hệ thống SIMO cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Tính đến hết ngày 17/5, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 4.500 tỷ đồng.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng cho biết NHNN đã bổ sung một loạt quy định về an ninh bảo mật, ví dụ điện thoại như thế nào thì mới được sử dụng ứng dụng di động của ngân hàng, hay một số rào cản nhất định ngăn tội phạm hack vào điện thoại thực hiện hành vi gian lận…

Tuy nhiên thực tế, không thể nào có giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối mà chỉ có thể hạn chế tối đa rủi ro. Bên cạnh đó, phải kể đến vai trò của truyền thông để làm sao người dùng ngày càng thông minh hơn, qua đó đảm bảo an toàn các giao dịch tài chính.

Thông tin đáng quan tâm khác, sự kiện lần này cũng đánh dấu việc chương trình “Ngày không tiền mặt” sau 7 năm triển khai chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi “Ngày tài chính số 2026”, mở rộng mục tiêu từ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện.

Đây là bước chuyển đổi quan trọng từ chương trình "Ngày không tiền mặt 16/6", sáng kiến được khởi xướng từ năm 2019 nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.