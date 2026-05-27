Bộ Công Thương lý giải việc không bán song song xăng E10 và RON 95

Ngày 27/5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ thêm một số thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai lộ trình áp dụng xăng E10 trên toàn quốc và một số vấn đề liên quan đến lo ngại khả năng ảnh hưởng động cơ ô tô, xe máy.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

Chủ trương này xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân lý giải trong giai đoạn trước đây, Việt Nam đã áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học để người dân có thời gian làm quen, thị trường có điều kiện thích nghi, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện hạ tầng phân phối, kỹ thuật và nguồn cung.

Tuy nhiên, ông cho biết thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, nếu duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài sẽ phát sinh nhiều bất cập như tăng chi phí logistics, tồn chứa, phân phối; gây khó khăn cho doanh nghiệp bán lẻ; đồng thời làm giảm hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: MOIT).

Đặc biệt, ông Tân cho biết xăng sinh học E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp với phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải mà còn giúp giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu, quyền lợi người tiêu dùng và đặc biệt, Bộ cũng sẽ tiếp tục cung cấp thêm các thông tin thông minh bạch để người dân yên tâm sử dụng.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 được triển khai theo các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như Nghị quyết 55 và Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều quyết định của Thủ tướng về tăng trưởng xanh và phát triển năng lượng quốc gia, hướng tới phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và giảm phát thải CO2.

Đáng chú ý, Quyết định 53/2012 quy định từ năm 2015 triển khai lộ trình xăng E5 trên toàn quốc và từ năm 2017 áp dụng xăng E10. Thực hiện lộ trình này, xăng E5 đã được phân phối toàn quốc từ đầu năm 2018, trong khi xăng E10 chưa triển khai đúng kế hoạch. Vì vậy, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng để tiếp tục thực hiện lộ trình theo tinh thần của Quyết định 53.

Thứ trưởng khẳng định việc chuyển đổi chính thức xăng sinh học (E5 RON 92 và E10 RON 95) trên toàn quốc từ ngày 1/6 là bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học theo tinh thần Quyết định 53.

Đồng thời hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, cơ sở pháp lý, đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh, giảm phát thải carbon.