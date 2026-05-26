Dự báo vàng đạt 8.000 USD: Lộ diện thế lực gom mua kim loại quý

Nếu mức sinh lời 177% trong 5 năm qua khiến giới đầu tư ngỡ ngàng, chặng đường tiếp theo của kim loại quý này có thể còn khốc liệt hơn. Từ mốc 1.585 USD/ounce của năm 2020, vàng đã thiết lập mặt bằng giá mới trên 4.500 USD/ounce ở thời điểm hiện tại.

Thậm chí, thị trường từng chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi vàng xuyên thủng ngưỡng 5.000 USD/ounce hồi đầu tháng 1/2026 trước khi điều chỉnh. Đằng sau sự bứt phá ngoạn mục này không đơn thuần là tâm lý đầu cơ ngắn hạn, mà là một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của dòng vốn toàn cầu.

Với mức sinh lời lên tới 177% kể từ năm 2020, giá vàng đã thực hiện một cú nhảy vọt từ vùng 1.585 USD mỗi ounce lên hơn 4.500 USD mỗi ounce ở thời điểm hiện tại (Ảnh: MSN).

Động lực từ các "cá mập" ngân hàng Trung ương

Ngân hàng đầu tư Đức Deutsche Bank vừa gây chú ý với dự báo giá vàng có thể tăng gần gấp đôi, chạm mốc 8.000 USD/ounce vào năm 2031. Theo báo cáo nghiên cứu công bố cuối tháng 4, các chiến lược gia của định chế này chỉ ra rằng một nhóm các quốc gia mới nổi đang âm thầm quét sạch nguồn cung vàng trên thị trường.

Danh sách này trải dài từ Trung Quốc, Ấn Độ đến các quốc gia giàu tài nguyên như Saudi Arabia, Qatar, UAE và Kazakhstan. Theo The Northern Miner, tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhóm các ngân hàng Trung ương này đã bổ sung hơn 225 triệu ounce vào kho dự trữ quốc gia. Deutsche Bank xây dựng một mô hình toán học cho thấy, nếu các tổ chức này nâng tỷ trọng vàng lên mức 40% trong tổng dự trữ ngoại hối, mốc 8.000 USD/ounce là hoàn toàn có cơ sở.

Lý giải cho cơn khát vàng này, các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa tài sản quốc gia. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tài chính truyền thống dựa trên đồng bạc xanh, nhiều nền kinh tế đang chọn vàng làm mỏ neo mới.

Khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Có tới 76% ngân hàng Trung ương lên kế hoạch tăng dự trữ vàng trong nửa thập kỷ tới, đồng thời 73% dự kiến cắt giảm tỷ trọng đồng USD. Vàng giờ đây được xem là công cụ phòng vệ tối thượng trước rủi ro lạm phát, biến động lãi suất và những đứt gãy thương mại toàn cầu.

Mức cầu thực tế lớn hơn nhiều so với dữ liệu công bố

Trong khi thị trường đang tiêu hóa dự báo dài hạn của Deutsche Bank, Goldman Sachs lại mang đến một góc nhìn thực tế trong ngắn hạn. Theo ngân hàng đầu tư Mỹ, tốc độ gom vàng của các ngân hàng Trung ương hiện nay mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì được ghi nhận trên giấy tờ.

Goldman Sachs vừa phải điều chỉnh mạnh mô hình theo dõi nhu cầu vàng sau khi phát hiện những "lỗ hổng" trong dữ liệu thương mại chính thức. Cụ thể, các báo cáo trước đây đã bỏ lọt một lượng lớn vàng được rút khỏi các kho lưu trữ tại London kể từ tháng 8/2025. Theo ước tính mới, các ngân hàng Trung ương sẽ thâu tóm trung bình khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng trong suốt năm 2026. Con số này cao gấp đôi so với mức 29 tấn theo phương pháp tính toán cũ.

Dựa trên lực cầu khổng lồ này, Goldman Sachs kiên định với mục tiêu giá vàng sẽ đạt 5.400 USD/ounce ngay vào cuối năm nay. Đáng chú ý, các chiến lược gia của Goldman nhấn mạnh xu hướng mua vàng hiện tại không phải là những giao dịch lướt sóng theo sự kiện. Thay vào đó, dòng tiền đang phản ứng với những rủi ro mang tính hệ thống như tính bền vững tài khóa của các quốc gia và sự suy giảm giá trị tiền tệ trong dài hạn.

Sự chuyển dịch dòng vốn quy mô lớn đã buộc cả những tên tuổi gạo cội nhất phố Wall phải thay đổi góc nhìn. CEO JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, mới đây thừa nhận giá vàng hoàn toàn có thể vươn lên mốc 5.000-10.000 USD. Người đứng đầu định chế tài chính lớn nhất nước Mỹ cho rằng đây là một trong số ít thời điểm trong lịch sử mà việc phân bổ vốn vào vàng trở thành một quyết định kinh doanh hợp lý.

Các ngân hàng Trung ương đang mua vàng với tốc độ mạnh hơn nhiều so với dự báo trước đây, và xu hướng tích lũy này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong nửa cuối năm 2026 (Ảnh: Fox Business).

Bài toán phòng thủ cho danh mục cá nhân

Trước làn sóng gom tài sản trú ẩn của các định chế khổng lồ, giới đầu tư cá nhân cũng đang ráo riết tái cơ cấu danh mục. Chỉ tính riêng năm 2025, giá vàng đã ghi nhận mức tăng 65% khi lo ngại về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại thúc đẩy dòng tiền tháo chạy khỏi các kênh rủi ro. Không gắn liền với báo cáo lợi nhuận của bất kỳ doanh nghiệp nào, kim loại quý này đang hoàn thành xuất sắc vai trò "bộ giảm sốc tài chính".

Dù vậy, giới phân tích tài chính cảnh báo người tham gia thị trường không nên để cảm xúc chi phối và "tất tay" vào một loại tài sản duy nhất. Các chuyên gia quản lý quỹ hàng đầu, điển hình như tỷ phú Ray Dalio hay các nhà chiến lược tại Sprott Asset Management, đều khuyến nghị tỷ lệ vàng hợp lý chỉ nên dao động trong khoảng 5-15% tổng giá trị danh mục.

Bên cạnh vàng, dòng vốn thông minh cũng đang tìm đến bất động sản như một kênh thay thế để chống lại "thuế lạm phát". Tương tự kim loại quý, bất động sản sở hữu giá trị nội tại hữu hình nhưng mang lại một lợi thế vượt trội là khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn từ khai thác cho thuê. Tuy nhiên, tính thanh khoản thấp và yêu cầu cao về nguồn lực quản lý là rào cản buộc nhà đầu tư phải tính toán kỹ lưỡng giữa hai lớp tài sản này.

Thị trường tài chính năm 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tài sản phòng thủ. Dù rủi ro chốt lời trong ngắn hạn luôn hiện hữu nếu bức tranh vĩ mô bớt u ám, nhưng với vị thế là "tài sản chiến lược số 1", vàng dường như đã thiết lập được một mặt bằng giá trị hoàn toàn mới cho kỷ nguyên tài chính tiếp theo.